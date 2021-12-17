​Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: Her zaman bekliyoruz ​

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarih, kültür ve doğa turizminin en güzel örnekleriyle Konya’nın her mevsim görülmeye değer olduğunu belirterek, “Selçuklu Payitahtı, Mevlana Celaleddin Rumi’nin şehri Konya’yı yaşamak için tüm şehirlerden misafirlerimizi şehrimize davet ediyoruz.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki 10 bin yıllık Çatalhöyük’ten Sille’ye, Bilim Merkezi’nden Tropikal Kelebek Bahçesi’ne, Panorama Müzesi’nden Ecdat Bahçesi’ne, Kilistra’dan İvriz Kaya Anıtı’na, Alaaddin Tepesi’nden İnce Minare’ye, Meram Bağları’ndan Yerköprü Şelalesi’ne, Nasreddin Hoca’dan Şems-i Tebrizi’ye kadar görülecek çok yer var. Konya’mızın Beyşehir, Akşehir, Seydişehir, Hadim, Ereğli, Karapınar, Ilgın, Cihanbeyli gibi ilçelerinde de çok sayıda güzellik bulunuyor” dedi.

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