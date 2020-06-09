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Gündem Başıboş sokak köpekleri 3 kediyi sebepsiz yere telef etti
3. SAYFA BALİKESİR

Başıboş sokak köpekleri kedileri öldürdü

Başıboş sokak köpekleri 3 kediyi sebepsiz yere telef etti

Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki 3 sokak köpeği, çevredeki vatandaşların baktığı anne ve yavru sokak kedilerine saldırdı. 3 kedi telef olurken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Haber Merkezi DHA
Köpekleri güvenlik kamerasından tespit ettiler.
Köpekleri güvenlik kamerasından tespit ettiler.

  • Olay, sabah saatlerinde 600 Evler Mahallesi Pirenlik Sokak’ta bulunan apartmanın arka bahçesinde meydana geldi. Yaklaşık 3 ay önce bahçeye gelen hamile kedi, bahçede doğum yaptı.

Apartman sakinleri ise anne ve yavru kedilere sahip çıkarak, kedileri beslemeye başladı. Sabah saatlerinde kedileri beslemek için bahçeye çıkanlar, kedilerin telef edildiğini fark etti.

DHA
Anne kedi ve yavru kedileri öldürdüler.

Kedi daha yeni doğurmuştu

Bunun üzerine iş yerinin, bahçeyi gören güvenlik kameralarını inceleyen hayvanseverler, kedilerin bahçeye gelen sahipsiz 3 sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayarak, telef edildiğini gördü. Güvenlik kamerasınca anbean kaydedilen görüntülerde, köpeklerin bahçeye gelip, kedilere saldırdığı ve ısırdıkları kedileri yerden yere vurarak telef ettikleri görüldü.

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