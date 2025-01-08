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Batman Belediyesi mahalle muhtarları ile buluştu: Talepleri dinledi

Batman Belediyesi mahalle muhtarları ile buluştu: Talepleri dinledi

17:318/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Toplantıda, tamamlanan, yapımı devam eden ve planlanan projeler ele alındı.
Toplantıda, tamamlanan, yapımı devam eden ve planlanan projeler ele alındı.

Batman Belediyesi, kent genelindeki çalışmaları değerlendirmek ve yeni projeler hakkında bilgi paylaşmak amacıyla mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda, tamamlanan, yapımı devam eden ve planlanan projeler ele alındı. Altyapı, üstyapı, park, ulaşım, sağlık, muhtarlık binası, taziye evi ve imar çalışmalarına ilişkin detaylı bilgilendirme yapıldı.


Belediye konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Batman Vali Yardımcısı Murtaza Ersöz, Batman Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Caner Culukar, mahalle muhtarları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile belediye birim müdürleri katıldı.

Mahalle muhtarları, belediyenin kent genelindeki çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu toplantının vatandaşların taleplerini doğrudan iletmek açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. Taleplerine çözüm bulan Ersöz ve Culukar’a teşekkür eden muhtarlar, belediye ile iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Batman Vali Yardımcısı Murtaza Ersöz, Batman Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Caner Culukar, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin ilgili birimler tarafından not alındığını ve hazırlanan program çerçevesinde çözüme kavuşturulacağını vurguladı.

#Batman Belediyesi
#muhtar
#Batman

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