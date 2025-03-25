Batman Belediyesi yaşlıları unutmadı

Batman Belediyesi: “Her birey doğası gereği doğar, büyür, olgunluğa erer ve ardından yaşlanır, günümüz gençlerinin yaşlılara iyi davranmaları ve onları sürekli hatırlamaları gerekiyor. Yaşlılar Haftası münasebetiyle yaşlılarımızla beraber olmak ve onların dualarını almak bizler için çok önemli. Yaşlılarımızın bizim bugünlere gelmemizdeki katkıları göz ardı edilemez” dedi.

Bakımı yapılan yaşlıların mutlu olduğunu görmenin tarif edilemez bir duygu olduğunu belirten Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, BİLMEK kuaförlük kursumuzun usta öğreticileri ile öğrencileri, bugün buradaki yaşlılarımızın istedikleri gibi saç kesimini yapıyorlar hem de saç boyamalarını yapıyorlar. Çünkü insan yaşı ne olursa olsun her zaman güzel olmayı, güzel giyinmeyi, bakımlı olmayı ister. Burada yaşlılarımıza saç boyamaları, cilt bakımları yapılıyor. Biz de çok mutlu olduklarını gördük” şeklinde konuştu.