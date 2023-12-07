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Batman Valiliği duyurdu: Selde zarar gören: iş yerlerine 35,2 milyon destek

Batman Valiliği, sel felaketinde zarar gören 330 iş yerine 35 milyon 247 bin 229 lira destekte bulunulduğu bildirildi.

18:02 - 7/12/2023 Perşembe
AA
Batman Valiliği
Batman Valiliği

Valilikten yapılan açıklamada, 19 Kasım'da Batman'da meydana gelen sel sonrası Valilik koordinasyonunda ekiplerce zarar gören iş yerlerinin tespit edildiği belirtildi.


35,2 milyon liralık destek sağlandı

Açıklamada,
"Yapılan incelemeler sonucu tespit edilen ve karara bağlanan, iş yeri sigortası olmayan 330 iş yerine toplam 35 milyon 247 bin 229 lira ödeme Ziraat Bankasına aktarılmıştır.

İş yeri sahipleri veya şirket yetkilileri Ziraat Bankası şubelerine başvurarak adlarına tahakkuk eden ödemeyi alabilecektir"
ifadeleri kullanıldı.


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Yeni ekonomi yönetiminin atılması gereken doğru adımları attığını düşündüklerini net bir şekilde dile getirerek, ''Bunu söyleyen sadece Dünya Bankası da değil. Kredi derecelendirme kuruluşlarının bazılarının Türkiye'nin görünümünü yukarı yönlü revize ettiğini görüyoruz. Yatırım bankaları gelecek yıl Türkiye tahvil piyasasının çok hareketli olacağını söylüyorlar. Bu kuruluşlar, işlerin doğru yönde gittiğini görüyor." diyen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türkiye'nin temiz enerji hedefleri için ihtiyaç duyulan 100 milyar dolarlık yatırımı da istikrarlı duruş sayesinde rahatlıkla çekebileceğini ifade etti.


#Batman
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#İş Yeri
#sel
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