Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Kabine sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Işıkhan, kendisine yöneltilen asgari ücret ile ilgili soruya “İlkemiz çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek” diyerek, “Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık’a kadar Resmi Gazete’de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor” ifadesini kullandı.