Batman'da 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdı! Yaşam mücadelesi veriyor

Küçükçekmece'de emniyet şeridinde ilerlerken sollama yapmak isteyen otomobil, düğün konvoyundaki başka bir otomobilin bariyerlere çarpmasına neden oldu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı düğün konvoyunu görüntüleyen kameraya saniye saniye yansıdı.