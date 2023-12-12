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Batman'da 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdı! Yaşam mücadelesi veriyor

Batman'da, Enis S., husumetlisinin oğlu F. D.'yi (14) babasının iş yerinin önünde 5 el ateş ederek ağır yaraladı. F.D'nin tedavisi sürerken, başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

09:34 - 12/12/2023 Salı
DHA
Silahlı saldırıda yaralanan çocuğun tedavisi sürüyor.
Silahlı saldırıda yaralanan çocuğun tedavisi sürüyor.

Batman'da babasının husumetlisi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan çocuğun tedavisi devam ediyor.


Çocuğa 5 el ateş açtı

E.S, Bahçelievler Mahallesi'nde 28 Kasım'da husumetlisi olan N.D'nin 14 yaşındaki oğlu F.D'ye tabancayla 5 el ateş açtı.


Babasının iş yerine gitmek üzereyken silahlı saldırıya uğrayan çocuk ağır yaralandı.


Koşarak babasının iş yerine giden F.D. yakınları tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. E.S, saldırının ardından kaçtı.

Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırıya uğrayan F.D'nin koşarak babasının iş yerine gelmesi yer alıyor.

Tedavisi sürüyor

F.D'nin tedavisi sürerken, başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince 3 şüpheli yakalandı.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.



#Silahlı kavga
#Batman
#emniyet
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