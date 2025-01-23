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Batman'da araç trafiğini rahatlatacak Zabıta Denetim ekibi kuruldu

Batman'da araç trafiğini rahatlatacak Zabıta Denetim ekibi kuruldu

18:2223/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Batman Belediyesi trafik zabıtası kurdu.
Batman Belediyesi trafik zabıtası kurdu.

Batman Belediyesi, şehirdeki araç trafiğini rahatlatmak ve akışı engelleyen unsurları ortadan kaldırmak adına Trafik Zabıta Denetim ekibi kurdu. Trafik akışını, araçların manevra kabiliyetini engelleyen, yaya geçitlerini, engelli park alanlarını işgal eden kişiler ekipler tarafından uyarılıyor. Belediye tarafından yapılan açıklamada bu tür fiillerin devam etmesi durumunda söz konusu eylemleri gerçekleştiren sürücülere cezai yaptırım uygulanabileceği belirtildi.

Batman Belediyesi, araç trafiğinin akışını engelleyen unsurları kaldırmak ve Batman araç trafiğini rahatlatmak amacıyla
Trafik Zabıta Denetim
ekibi kurdu.
Batman Belediyesi
ile
İl Emniyet Müdürlüğü
koordinesinde yapılacak trafik denetimlerine;
Zabıta Müdürlüğü
başta olmak üzere
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü personeli de eşlik edecek.

Ekipler sürücüleri uyarıyor

Trafik akışını, araçların manevra kabiliyetini engelleyen, yaya geçitlerini, engelli park alanlarını işgal eden kişiler
Trafik Zabıta Denetim
ekibince uyarılıyor.

Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, toplu taşıma araçlarının kullandığı ana yollar ile tali yolları gereksiz yere işgal eden, gelişi güzel park eden, yaya geçitlerine veya engelli bireylerin durak noktalarına araçlarını park edenlere yönelik Belediye Kanunu ve yönetmeliklerin vermiş olduğu yetkiler doğrultusunda trafik denetimlerini sürdürüyor.

İlk etapta
Batman Belediyesi
ile
Batman Park AVM kavşağı
, Tablabaşı (Sere Tabla) olarak adlandırılan güzergâhtaki denetimlerin, önümüzdeki süreçte kent geneline yayılması beklenirken, mevzuatın öngördüğü fiillere aykırı hareket eden sürücülere ise yaptırım uygulanacağı belirtildi.

"Sürücülere cezai yaptırımlar uygulanabilir"

Gelişi güzel park eden araç sürücülerinin toplu taşıma araçlarının geçişini engelleyerek, sürücülerin vakit kaybına neden olduğunu belirten Batman Belediyesi:

"Sadece toplu taşıma araçları için değil, yangın musluklarına (hidrant), doğalgaz kutularına erişimi zorlaştıran, yeşil alanlara park ederek zarar veren , engelliler ile acil durum araçlarının geçişini engelleyen sürücülere yönelik uyarı ve bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçte bu tür fiilleri sürdüren sürücülere karşı cezai yaptırımlar uygulanabilir." ifadelerinde bulundu.

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#Ekip

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