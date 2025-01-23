Batman'da araç trafiğini rahatlatacak Zabıta Denetim ekibi kuruldu

Batman Belediyesi, şehirdeki araç trafiğini rahatlatmak ve akışı engelleyen unsurları ortadan kaldırmak adına Trafik Zabıta Denetim ekibi kurdu. Trafik akışını, araçların manevra kabiliyetini engelleyen, yaya geçitlerini, engelli park alanlarını işgal eden kişiler ekipler tarafından uyarılıyor. Belediye tarafından yapılan açıklamada bu tür fiillerin devam etmesi durumunda söz konusu eylemleri gerçekleştiren sürücülere cezai yaptırım uygulanabileceği belirtildi.
Ekipler sürücüleri uyarıyor
Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, toplu taşıma araçlarının kullandığı ana yollar ile tali yolları gereksiz yere işgal eden, gelişi güzel park eden, yaya geçitlerine veya engelli bireylerin durak noktalarına araçlarını park edenlere yönelik Belediye Kanunu ve yönetmeliklerin vermiş olduğu yetkiler doğrultusunda trafik denetimlerini sürdürüyor.
"Sürücülere cezai yaptırımlar uygulanabilir"
"Sadece toplu taşıma araçları için değil, yangın musluklarına (hidrant), doğalgaz kutularına erişimi zorlaştıran, yeşil alanlara park ederek zarar veren , engelliler ile acil durum araçlarının geçişini engelleyen sürücülere yönelik uyarı ve bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçte bu tür fiilleri sürdüren sürücülere karşı cezai yaptırımlar uygulanabilir." ifadelerinde bulundu.