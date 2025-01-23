Batman'da araç trafiğini rahatlatacak Zabıta Denetim ekibi kuruldu

, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü personeli de eşlik edecek.

, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü personeli de eşlik edecek.

Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, toplu taşıma araçlarının kullandığı ana yollar ile tali yolları gereksiz yere işgal eden, gelişi güzel park eden, yaya geçitlerine veya engelli bireylerin durak noktalarına araçlarını park edenlere yönelik Belediye Kanunu ve yönetmeliklerin vermiş olduğu yetkiler doğrultusunda trafik denetimlerini sürdürüyor.

, Tablabaşı (Sere Tabla) olarak adlandırılan güzergâhtaki denetimlerin, önümüzdeki süreçte kent geneline yayılması beklenirken, mevzuatın öngördüğü fiillere aykırı hareket eden sürücülere ise yaptırım uygulanacağı belirtildi.

, Tablabaşı (Sere Tabla) olarak adlandırılan güzergâhtaki denetimlerin, önümüzdeki süreçte kent geneline yayılması beklenirken, mevzuatın öngördüğü fiillere aykırı hareket eden sürücülere ise yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Gelişi güzel park eden araç sürücülerinin toplu taşıma araçlarının geçişini engelleyerek, sürücülerin vakit kaybına neden olduğunu belirten Batman Belediyesi:

Gelişi güzel park eden araç sürücülerinin toplu taşıma araçlarının geçişini engelleyerek, sürücülerin vakit kaybına neden olduğunu belirten Batman Belediyesi:

"Sadece toplu taşıma araçları için değil, yangın musluklarına (hidrant), doğalgaz kutularına erişimi zorlaştıran, yeşil alanlara park ederek zarar veren , engelliler ile acil durum araçlarının geçişini engelleyen sürücülere yönelik uyarı ve bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçte bu tür fiilleri sürdüren sürücülere karşı cezai yaptırımlar uygulanabilir." ifadelerinde bulundu.