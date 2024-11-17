Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Batman
Batman'da kayyum protestosuna karışmışlardı: 24 provokatör yakalandı

Batman'da kayyum protestosuna karışmışlardı: 24 provokatör yakalandı

09:0517/11/2024, Pazar
G: 17/11/2024, Pazar
DHA
Sonraki haber
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Batman Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı'nca yapılan görevlendirmenin ardından başlayan eylemlerde, sokak olaylarına karıştığı tespit edilen 24 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Kasım'da Batman Belediye Başkanlığı'na görevlendirme yapılmasının ardından, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün yayın organlarından yapılan çağrılar doğrultusunda kentte yaşanan yasa dışı şiddet içerikli sokak olaylarına karıştığı belirlenen şüphelilerin tespit edilen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Operasyonlarda 6'sı SSÇ (Suça Sürüklenen Çocuk) toplam 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, 1 şüphelinin çeşitli suçlardan 30 aranma kaydı olduğu tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör ve 14 kurusıkı tabanca fişeği, 1 sapan, 10 bilye, 1 torpil, 2 boş maytap kutusu, 4 kalaşnikof tüfeği fişeği ele geçirildi.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



#Batman
#İçişleri Bakanlığı
#emniyet

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiren yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı