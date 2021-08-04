İkinci kez ormanı yakmaya çalışırken yakalandı

Bilecik’te geçtiğimiz gün yaşanan orman yangını zamanında müdahale ile büyümeden söndürülmüştü. Yangın alanında üzerinden tiner şişesi çıkarak gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Yine ormanda tiner şişesiyle yakalandı
Bilecik Belediyesi zabıta ekipleri Kent Ormanı’nda yangınlara karşı önlem amacıyla devriye atıyordu. Ormanlık alanda yere oturmuş ve birtakım şeyler yapan bir şahsı gören ekipleri hemen yanına gitti. Şahsın geçtiğimiz gün Bilecik-Vezirhan D-160 karayolunda Gülümbe Köyü Aptalderesi Mevkiinde çıkan orman yangının şüphelisi olarak gözaltına alınan Erkan A. (43) olduğu anlaşıldı.
Gözaltına alındı
Durumu hemen polise haber veren ekipleri şahsın ablukaya aldı. Olay yerine gelen asayiş ekipleri şahsın üzerinde bir pet şişe içinde tiner çıktı. Polis şahsı gözaltına alırken, Gülümbe köyündeki yangın bölgesinden şahsın üzerinden pet şişe içinde tiner çıkmıştı.