Gündem İkinci kez ormanı yakmaya çalışırken yakalandı
BİLECİK

İkinci kez ormanı yakmaya çalışırken yakalandı

Bilecik’te bir ormanlık alanda çıkan yangının şüphelisi olarak gözaltına alınan ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıs, başka bir ormanlık alanda zabıta ekiplerinin dikkatiyle yine üzerinde tiner şişesiyle yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Bilecik haber: İkinci kez ormanı yakmaya çalışırken yakalandı
Ahmet A. ormanlık alanda yine tiner şişesiyle yakalandı.

Bilecik’te geçtiğimiz gün yaşanan orman yangını zamanında müdahale ile büyümeden söndürülmüştü. Yangın alanında üzerinden tiner şişesi çıkarak gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yine ormanda tiner şişesiyle yakalandı

Bilecik Belediyesi zabıta ekipleri Kent Ormanı’nda yangınlara karşı önlem amacıyla devriye atıyordu. Ormanlık alanda yere oturmuş ve birtakım şeyler yapan bir şahsı gören ekipleri hemen yanına gitti. Şahsın geçtiğimiz gün Bilecik-Vezirhan D-160 karayolunda Gülümbe Köyü Aptalderesi Mevkiinde çıkan orman yangının şüphelisi olarak gözaltına alınan Erkan A. (43) olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alındı

Durumu hemen polise haber veren ekipleri şahsın ablukaya aldı. Olay yerine gelen asayiş ekipleri şahsın üzerinde bir pet şişe içinde tiner çıktı. Polis şahsı gözaltına alırken, Gülümbe köyündeki yangın bölgesinden şahsın üzerinden pet şişe içinde tiner çıkmıştı.

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