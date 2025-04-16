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Bilecik haberleri: Hac hazırlık seminerleri başladı

Bilecik haberleri: Hac hazırlık seminerleri başladı

21:3416/04/2025, Çarşamba
IHA
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Bilecik'te Hac hazırlık seminerleri başladı
Bilecik'te Hac hazırlık seminerleri başladı

Bilecik'ten Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonu ve acenteler aracılığıyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları için Hac Hazırlık Semineri başladı.

İki gün sürecek programın açılışı, Kayıboyu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle yapıldı. Seminerin ilk dersinde, Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, hac ibadetinin manevi derinliğini ve bu yolculuğun önemini vurguladı. Müftü Dilek, konuşmasında, "Bu yıl milyarlarca mümin arasından seçildiniz. Rabbimiz sizi bu kutsal yolculuğa davet etti. Hac, sıradan bir yolculuk değil; Rahmân'a doğru bir yürüyüştür. Bu yol, sabır ve teslimiyet ister. Hac; affın, arınmanın ve yeniden doğuşun adıdır" ifadelerine yer verdi.


Hacı adaylarına, hac süresince manevi hazırlıklarını sürdürmeleri tavsiye edilirken, seminer kapsamında ibadetin zorluklarına karşı dayanıklılık, sabır ve samimiyet konularında bilgilendirme yapıldı.


Programın ikinci gününde ise ibadetlerin pratik uygulamaları üzerine interaktif eğitimler verilecek. Müftülük yetkilileri, seminerin, hacı adaylarının kutsal yolculuğa manevi ve fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanmalarına yardımcı olmayı hedeflediğini belirtti.


Hacı adayları, seminer sonunda topluca dua ederek hazırlıklarını tamamlayacak.

#Bilecik
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