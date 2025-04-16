Bilecik haberleri: Hac hazırlık seminerleri başladı

İki gün sürecek programın açılışı, Kayıboyu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle yapıldı. Seminerin ilk dersinde, Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, hac ibadetinin manevi derinliğini ve bu yolculuğun önemini vurguladı. Müftü Dilek, konuşmasında, "Bu yıl milyarlarca mümin arasından seçildiniz. Rabbimiz sizi bu kutsal yolculuğa davet etti. Hac, sıradan bir yolculuk değil; Rahmân'a doğru bir yürüyüştür. Bu yol, sabır ve teslimiyet ister. Hac; affın, arınmanın ve yeniden doğuşun adıdır" ifadelerine yer verdi.