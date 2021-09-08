Gündem Bilecikte acı olay Koyunlar eve dönünce gerçek ortaya çıktı
BİLECİK

Bilecik'te acı olay: Koyunlar eve dönünce gerçek ortaya çıktı

Bilecik’te koyun sürüsünü otlatmak için araziye giden vatandaşın cesedi kendisine ait tarlada bulundu. Karadaş’ın ölüm nedeninin Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi sonrasında belli olacağı öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Bilecik haberleri: Koyunlar eve dönünce acı gerçek ortaya çıktı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Necmi Karadaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gölpazarı ilçesine bağlı Söğütcük köyünde Necmi Karadaş (58) koyun sürüsünü otlatmak için araziye çıktı. Bir süre sonra koyunların kendisinin köye döndüğünü gören vatandaşlar, Karadaş’ı aramaya çıktı.

Karadaş'ı, köye 200 metre uzaklıkta bulunan kendi tarlasından hareketsiz yatarken gören yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Necmi Karadaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Karadaş’ın ölüm nedeninin Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi sonrasında belli olacağı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

Bolu'da evden kötü koku gelince acı gerçek ortaya çıktı
GÜNDEM
Bolu'da evden kötü koku gelince acı gerçek ortaya çıktı

Esnaf duvardan akan sarı sudan şüphelenince acı gerçek ortaya çıktı
FOTOĞRAF 6
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Antalya'daki olay saat 16.00 sıralarında, Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerindeki apartmanın birinci katında meydana geldi.
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Apartman altındaki oto lastikçi esnafı, üst katın duvarından iş yerinin önüne sarı sıvı aktığını görünce, apartmanda oturanlara sordu. <br><br> Üst katlarda yumurta kırıldığını düşünen komşular, sıvının birinci kattaki duvarın çatlak duvarından geldiğini görünce, 3 gündür göremedikleri komşuları Kaffar Kamsız'ın hayatından endişe etti.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada bir kişi, merdivenle çıkarak, Kamsız'ın dairesinin penceresinden içeri baktı.
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Odada bir kişinin hareketsiz yattığını gören genç, polisin bilgisi dahilinde balkondaki demir korkulukların kilidini kırarak içeri verdi ve dairenin dış kapısını açtı. İçeriye giren polis ve sağlık ekipleri, salon kısmında yüz üstü yatan Kaffar Kamsız'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
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Almanya'dan emekli olduğu ve 5 yıldır yalnız başına yaşadığı belirtilen Kaffar Kamsız'ın, çevresi tarafından çok sevildiği belirtildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Kamsız'ın yakınları gözyaşı döktü.
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Polis olayla ilgili soruşturma yürütürken, Kaffar Kamsız'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Esnaf duvardan akan sarı sudan şüphelenince acı gerçek ortaya çıktı
Antalya'da birinci kattaki dairenin duvarından akan sarı sudan şüphelenen esnaf, 3 gündür haber alamadıkları komşuları 73 yaşındaki Kaffar Kamsız'ın hayatından endişe etti. Merdivenle çıkılan balkondaki demir korkuluk kesilip eve girilince, Kaffar Kamsız'ın öldüğü ortaya çıktı.


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