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BİLECİK TÜRKİYE

Bilecik'e giriş ve çıkışlar durduruldu: Bu gece yarından itibaren geçerli olacak

Bilecik'e giriş ve çıkışlar durduruldu: Bu gece yarından itibaren geçerli olacak

Bilecik Valiliğince koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren kente araçlarla ya da yaya olarak tüm giriş ve çıkışların ikinci karara kadar durdurulacağı açıklandı. Kente girişlerde uygulama noktaları oluşturulurken, seyahat izni olmayanların geçişine izin verilmedi.

Haber Merkezi DHA
Kent giriş ve çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarında polis ekipleri, gelen ve giden tüm sürücüleri durdurarak, seyahat izin belgeleri olup, olmadığını kontrol etti.
Kent giriş ve çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarında polis ekipleri, gelen ve giden tüm sürücüleri durdurarak, seyahat izin belgeleri olup, olmadığını kontrol etti.

Bilecik Valiliği tarafından koronavirüs salgını nedeniyle yeni karar alındığı açıklandı. Buna göre, salgınla mücadele kapsamında, Eskişehir’in yanı sıra Kütahya, Bursa, Sakarya ve Bolu il sınırlarından 220 bin nüfuslu kente, kara ve demir yolu ile toplu ulaşım araçları ya da özel araç ve yaya olarak giriş ve çıkışlar gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde durduruldu.

DHA

Kent giriş ve çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarında polis ekipleri, gelen ve giden tüm sürücüleri durdurarak, seyahat izin belgeleri olup, olmadığını kontrol etti.

DHA

İzin belgesi olmayanların şehre giriş ve çıkışlarına izin verilmedi. Polisin uygulama yaptığı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu.

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