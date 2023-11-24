Bilecik'te 14 köpek ölü bulundu: Başsavcılıktan gözaltı açıklaması

Yılın bir gününün seçilip, eylem için “farkındalık günü” olarak imlendiği “o tarihleri” sever misiniz? BEN SEVMEM. Her “özel gün” yaşanmış olan, yaşanmakta olan günleri imha etme işlemini yerine getirir. İşlemin etkisi akşamdan sabaha olmadığı için fark etmeyiz, özel günlerin zihinleri unutuş için nadasa bırakan hamlesini. Özel gün efekti ile zihinler temizlenir, geçmiş önce ağır bir yük olarak yüklenir, sonra bu yük bir hamlede imha edilir. Toplumsal Alzheimer hiç fark edilmez. Oysa gün içinde