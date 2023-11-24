Bilecik'te 14 köpek ölü bulundu: Başsavcılıktan gözaltı açıklaması

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Vezirhan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Bilecik-Sakarya kara yolu 2'nci tünel mevkiinde, yol kenarında hareketsiz yatan köpekler olduğu ihbarı sonrası harekete geçti.
İncelemede 14 köpeğin öldüğü, 1 köpeğin ise yaralı olduğu tespit edildi.
Yaralı köpek tedavi altına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı, Vezirhan'da 14 köpeğin ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.