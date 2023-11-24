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Bilecik'te 14 köpek ölü bulundu: Başsavcılıktan gözaltı açıklaması

Bilecik'te 14 köpeğin yol kenarında ölü bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada 4 şüpheli yakalandı.

13:30 - 24/11/2023 Cuma
DHA
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Vezirhan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Bilecik-Sakarya kara yolu 2'nci tünel mevkiinde, yol kenarında hareketsiz yatan köpekler olduğu ihbarı sonrası harekete geçti.

İncelemede 14 köpeğin öldüğü, 1 köpeğin ise yaralı olduğu tespit edildi.

Yaralı köpek tedavi altına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı, Vezirhan'da 14 köpeğin ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.




#Bilecik
#Vezirhan
#Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı
#Köpek
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