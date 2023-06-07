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Bilecik’te 5 milyon liralık dolandırıcılığa beş tutuklama

Bilecik’te internet aracılığıyla iletişim kurdukları 135 kişiden 5 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

15:38 . 7/06/2023 Çarşamba
DHA
Bilecik’in yanı sıra başka şehirlerde şüphelilerin 135 kişiyi toplam 5 milyon lira dolandırıldığı belirlendi.

Bilecik’in yanı sıra başka şehirlerde şüphelilerin 135 kişiyi toplam 5 milyon lira dolandırıldığı belirlendi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, gelen dolandırıcılık şikayetleri üzerine harekete geçti. Kimlikleri tespit edilerek takibe alınan 5 şüpheli Bilecik ve İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 12 adet cep telefonu, masaüstü bilgisayar, 3 adet sim kart, 30 adet banka kartı, 2 bin 35 lira, 770 dolar, 200 euro ve 20 sterlin ele geçirildi. Bilecik’e getirilen 5 şüpheli, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınarak adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama’ suçlamasıyla tutuklandı.

Sazan sarmalı yöntemi kullanmışlar

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede 5 şüphelinin, başkalarına ait hatlarla ve internet üzerinden irtibat kurdukları kişilere, icra borçlarının olduğunu söyleyerek para temin ettikleri, sahte araç satışı yaptıkları, satın aldıkları ürünlerin ücretini ödememek ve sazan sarmalı olarak bilinen yöntemleri kullandıkları tespit edildi. Bilecik’in yanı sıra başka şehirlerde şüphelilerin 135 kişiyi toplam 5 milyon lira dolandırıldığı belirlendi. Soruşturma sürüyor.



#Bilecik
#dolandırıcılık
#tutuklama
38 dakika önce
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