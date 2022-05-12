Gündem Bilecikte fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti
BİLECİK

Bilecik'te fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir fabrikada patlama sonucu yaralanan 3 işçiden ikisi kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

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Haber Merkezi AA
Bilecikte fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti
İşçilerden 3'ünün yaralandığı olayın ardından bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Poyra köyü sınırları içinde yer alan Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir çelik fabrikasında, kazanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İşçilerden 3'ünün yaralandığı olayın ardından bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Gündoğar (45) sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde, Enver Güler (45) ise Eskişehir Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vücudunda yanık oluşan ve Eskişehir'de tedavisi süren G.T'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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