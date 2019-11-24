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BİLECİK

Bilecik'te tankerde patlama meydana geldi: Sürücü yaralandı

Bilecik-Bozüyük kara yolu Bilecik Karayolları kavşağında yol kenarında park halindeki tankerde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu yaralanan tanker sürücüsü 112 Acil Servis ekibince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
Tankerde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tankerde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bilecik'te tankerde meydana gelen patlama sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

  • Alınan bilgiye göre, Bilecik-Bozüyük kara yolu Bilecik Karayolları kavşağında yol kenarında park halindeki 42 CNK 16 plakalı tankerde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada yaralanan tanker sürücüsü Bekir Güngör, 112 Acil Servis ekibince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tankerde çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde tankerde çıkan yangın söndürüldü.

Tankerdeki yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Patlamanın, Güngör'ün patlayan lastiği tamir etmeye çalıştığı sırada meydana geldiği öğrenildi.

Yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan Bilecik-Bozüyük kara yolu, tankerin çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

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