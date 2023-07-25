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Bilecik'te toplu zehirlenme: 65 işçi hastanelik oldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seramik fabrikasında çalışan 65 işçi, mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yemek ve sudan alınan numuneler, laboratuvara gönderilirken işçiler ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

08:07 . 25/07/2023 Salı
AA
Bozüyük’te yemek sonrası fenalaşan 65 işçi hastaneye başvurdu

Bozüyük’te yemek sonrası fenalaşan 65 işçi hastaneye başvurdu

Yeni Mahalle’de faaliyet gösteren seramik fabrikasında çalışan işçiler, yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Bozüyük Devlet Hastanesine başvuruda bulundu.


Şikayet üzerine durum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Sağlık İl Müdürlüğü yetkililerine bildirildi.

Yemek ve sudan alınan numuneler, laboratuvara gönderildi.


İşçilerin, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.




#Bilecik
#Bozüyük
#fabrika
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