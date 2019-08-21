Bilecik'te trafik kazası Dikkatsizlik kazaya neden oldu Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, çevre yolu Bursa kavşağında Kütahya istikametine gitmekte olan aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bunun sonucunda araç yoldan çıkarak yan yattı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü ve yolcuların olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavileri gerçekleştirildi.

Haber Merkezi 21 Ağustos 2019, 23:19 Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019, 23:29 IHA