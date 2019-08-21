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BİLECİK

Bilecik'te trafik kazası

Dikkatsizlik kazaya neden oldu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, çevre yolu Bursa kavşağında Kütahya istikametine gitmekte olan aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bunun sonucunda araç yoldan çıkarak yan yattı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü ve yolcuların olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavileri gerçekleştirildi.

Haber Merkezi IHA
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak yan yattı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak yan yattı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak yan yattı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolu Bursa kavşağında meydana gelen kazada, Bilecik istikametinden Kütahya istikametine gitmekte olan A.A.K. idaresindeki 43 RA 432 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak yan yattı.

  • Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü ve yolcuların olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavileri gerçekleştirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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