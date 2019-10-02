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BİLECİK

Bilecik'te Yaya Geçidi Nöbeti etkinliği: Valiye az kalsın araba çarpıyordu

Geçitlerde yaya güvenliğini sağlamak ve devletin tüm unsurlarıyla konunun takipçisi ve nöbetle olduğunu göstermek amacıyla düzenlenen etkinliğe Bilecik Valisi Bilal Şentürk de katıldı. Etkinlikte bulunan Vali Şentürk'e 11 ER 742 plakalı ticari araç az kalsın çarpacaktı. Sürücü, valiyi son anda valiyi fark ederken Şentürk sürücüye eliyle dur işareti yaptı. Sürücü ile bir süre sohbet eden Vali, yaya önceliği hakkında uyarılarda bulundu.

Haber Merkezi IHA
Bilecik'te Yaya Geçidi Nöbeti etkinliğinde valiye az kalsın araba çarpıyordu.
Bilecik'te Yaya Geçidi Nöbeti etkinliğinde valiye az kalsın araba çarpıyordu.

Türkiye geneliyle eş zamanlı olarak şehir içindeki yaya geçitlerinde “Yaya Geçidi Nöbeti” etkinliği düzenlendi.

  • Geçitlerde yaya güvenliğini sağlamak ve devletin tüm unsurlarıyla konunun takipçisi ve nöbetle olduğunu göstermek amacıyla düzenlenen etkinliğe Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve öğrenciler katıldı.

'Yaya geçidi nöbeti'ndeki vali az kalsın kaza geçiriyordu
OYNAT 00:32
'Yaya geçidi nöbeti'ndeki vali az kalsın kaza geçiriyordu
Bilecik'te düzenlenen 'Yaya Geçidi Nöbeti” etkinliğinde Bilecik Valisi Bilal Şentürk'e az kalsın araba çarpıyordu. Vali Şentürk, sürücüyü yayalara yol vermesi yönünde uyardı.

Vali Şentürk'e az kalsın araba çarpıyordu

Bilecik Valisi Bilal Şentürk merkez Atatürk Bulvarı Bankalar mevkinde yaya geçidinden yolun karşısına geçerken, yolda seyir halinde bulunan 11 ER 742 plakalı ticari araç az kalsın valiye çarpacaktı.

Sürücü, valiyi son anda valiyi fark ederken Vali Şentürk sürücüye eliyle dur işareti yaptı. Sürücü ile bir süre sohbet eden Vali Şentürk, sürücüyü yayalara yol vermesi yönünde uyardı.

Vali Şentürk, sürücüyle bir süre sohbet etti.
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