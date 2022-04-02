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Gündem Bilecikteki orman yangını 12 saatin sonra kontrol altına alındı
BİLECİK

Bilecik’teki orman yangını 12 saatin sonra kontrol altına alındı

Bilecik’te küçük çaplı başlayan orman yangını rüzgârın etkisiyle giderek büyürken, yangına 43 iş makinesi ve 174 personelle müdale ediliyor. 12 saatin ardından yangın köy merkezine ulaşmadan kontrol altına alınırken, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya alanda inceleme yaptı.

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Haber Merkezi İHA
Bilecik’teki orman yangını 12 saatin sonra kontrol altına alındı
Yangın 12 saat sonra kontrol altına alındı

Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar ile Kurtköy arasından Abuşlar mevkiinde dün öğle saatlerinde dumanları gören köylüler durumu jandarmaya haber verdi. Dumanlar giderek büyürken, bölgeye ilk olarak 20’e yakın orman ve belediyelere ait itfaiye ekibi sevk edildi.

İHA

“Yangın 300 dönümlük alanda etkisini gösterdi”

Alanda inceleme yapan ve yetkililerden bilgi alan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, “Öğleden sonra başlayan yangının saat 00.15 itibarıyla kısmen kontrol altına alındı. 43 iş makinesi ve 174 personelle yangınla cansiperane mücadele edildi. Yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınmış oldu. 300 dönümlük bir alandan bahsediliyor ama gün ağardığında daha da net bir şekilde ortaya çıkaracağız” dedi.

İHA

Öte yandan Vali Kızılkaya, Kızıldamlar Köy kahvesinde il protokolü ile gelişmeleri gece geç saatlere kadar takip etti.

Üç kentte orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor
FOTOĞRAF 19
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ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI<br><br>Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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Dağoba köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, Çırpılar köyü çevresinde yerleşim alanına uzak bölgeye doğru ilerledi.
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Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
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Yangına 15 arazöz ve 5 su tankerinin yanı sıra çok sayıda işçiyle müdahale ediliyor.
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Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci de bölgede saatteki hızı 30 kilometrenin üzerinde bir rüzgar olduğunu dile getirdi.
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Demirci, bölgede tarım alanlarının da bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:<br><br>\"Yangının başından bu yana Çanakkale'deki tüm imkanlarımızı bölgeye seferber ettik. Ankara'dan da Sayın Genel Müdürümüzün talimatıyla İstanbul, Bursa ve Balıkesir'den takviye ekiplerimiz yola çıktı. Yangında şu ana kadar belli bir mesafe kat ettik ama henüz 'kontrol altına aldık' diyemiyoruz. Yangın şu anda devam ediyor. Kontrol altına alınmasının ardından çıkış nedeni konusunda ekiplerimiz çalışma yapacak.\"
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BURSA'DA ORMAN YANGINI<br><br>Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı, Osmangazi ilçesindeki yangının söndürülme çalışmaları devam ediyor.
Title
Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Dağyenice Mahallesi ile Osmangazi ilçesi Karaislah Mahallesi yakınındaki ormanlık alanlarda yangın çıktı.<br>
Title
Kuvvetli lodosun da etkisiyle yayılan alevlerin olduğu bölgelerden yükselen dumanın görülmesi üzerine ihbarda bulunuldu.
Title
Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, iki bölgedeki alevlere çok sayıda arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahaleye başladı.<br>
Title
Dağyenice Mahallesi'ndeki yangını kontrol altına alan ekipler, Karaislah Mahallesi yakınında örtülük alanda başlayarak ormana yayılan yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.<br>
Title
BİLECİK'TE ORMAN YANGINI<br><br>Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı, Osmangazi ilçesindeki yangının söndürülme çalışmaları devam ediyor.
Title
Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Dağyenice Mahallesi ile Osmangazi ilçesi Karaislah Mahallesi yakınındaki ormanlık alanlarda yangın çıktı.<br>
Title
Kuvvetli lodosun da etkisiyle yayılan alevlerin olduğu bölgelerden yükselen dumanın görülmesi üzerine ihbarda bulunuldu.<br><br>
Title
Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, iki bölgedeki alevlere çok sayıda arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahaleye başladı.<br>
Title
Dağyenice Mahallesi'ndeki yangını kontrol altına alan ekipler, Karaislah Mahallesi yakınında örtülük alanda başlayarak ormana yayılan yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Title
MUĞLA'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ<br><br>Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Title
Üç kentte orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor
Çanakkale, Bursa ve Bilecik'teki orman yangınlarına müdahale sürüyor. Geride kalan gün içerisinde Osmaniye ve Muğla'da çıkan orman yangınları ise söndürüldü.


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