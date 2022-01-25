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BİLECİK

Bilecik'teki rüşvet çarkı: İhalede İstanbul ekibi izi

Bilecik Belediyesi’ndeki rüşvet çarkının başındaki “İstanbul ekibi”nin izine 2020’nin denetim raporunda rastlandı. CHP’li belediyenin “yağmur suyu hattı yapımı” için açtığı ihale 3 kez iptal edildi. Ancak sonradan davet usulü ihale ile İstanbul’daki bir firmaya verildi. AK Parti, “İhtiyacın, Bursa, Eskişehir gibi çevre illerinden davet edilerek değil de, İstanbul’dan firmalar davet edilerek sonuçlandırılması düşündürücü” diye karara itiraz etti.

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Yusuf Özdemir Yeni Şafak
​Bilecikteki rüşvet çarkı: İhalede İstanbul ekibi izi
Rüşvet çarkının başında Semih Şahin’in tutuklanan danışmanı Selçuk Erdağı yer alıyor.

CHP’li Bilecik Belediyesi’ndeki rüşvet çarkının başında olduğu öne sürülen ‘İstanbul ekibi’nin izine belediye meclisi tarafından hazırlanan 2020 yılı denetim raporunda da rastlandı. AK Parti tarafından rapora düşülen şerhe göre, CHP’li belediye “yağmur suyu hattı yapımı” işi için ihale açtı.

Selçuk Erdağı
Selçuk Erdağı

3 KEZ İPTAL EDİLDİ

Ancak ihale, belediyenin yanlışları yüzünden 2 kez teknik şartname, 1 kez de idari şartname hatası nedeniyle iptal edildi. Yanlışlar yüzünden 3 kez iptal edilen ihalelerden sonra belediye ‘olağanüstü durum’ olduğu gerekçesiyle açık ihale yapmak yerine davet usulü gerçekleştirdi. İhalede ‘yağmur suyu hattı yapımı’ işi 5 milyon 789 bin 867 lira bedelle İstanbul’da faaliyet yürüten Ren Peyzaj isimli firmaya verildi.

Semih Şahin
Semih Şahin

KANUNA AYKIRI

AK Parti grubu raporuna bu ihale ile ilgili şerh koydu. Şerhte davet usulü ihalenin olağanüstü koşullarda yapılabileceği ancak ortada yasalarda tarif edilen olağanüstü bir durum olmadığı belirtilerek sürecin kanuna aykırı olduğu kaydedildi. Şerhte, şu ifadelerle belediye ihalelerinde etkin olduğu iddia edilen ‘İstanbul ekibi’ne gönderme yapıldı: “Kanunen bu ihalenin açık ihale usulü ile yapılmasının gerekirdi. İhalenin pazarlık usulüyle, ilan yapılmadan gerçekleştirilmesi ile saydamlık ve rekabet ilkeleri ihlal edildi.”

İBRETLİK OLDU

“Yapılan bu ihaleyi İstanbul’dan bir firmanın kazanmasının ise ibretlik oldu. Bilecik ilinin bu basit ihtiyacı için gerekli olan isteklilerin, Bilecik, Bursa, Eskişehir gibi çevre illerinden davet edilerek değil de, İstanbul’dan firmalar davet edilerek sonuçlandırılmasının düşündürücü. Zira şimdiki belediye yönetiminin (danışmanlar dahil) İstanbul ili Şişli ilçesi ile ilişkilerinin çok konuşuluyor. Gerekli duyurular, ilanlar yapılmadığı için açıklık ve rekabet koşullarının oluşmaması nedeniyle kamu zararı (gerekli indirimin yapılmamış olma ihtimaline binaen) oluşması kaçınılmazdır.”

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