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Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

10:2019/03/2025, Çarşamba
AA
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Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı devam ediyor.

TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde hafif kar yağışı etkili oluyor.

Bölgede gece başlayan kar, otoyolun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesimi ile kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde aralıklarla etkili oluyor.

Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde yer yer sis de görülüyor.


Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yağışa karşı dikkatli olması, kış lastiği bulunmayanların güzergahı kullanmaması yönünde uyarıyor.



#Anadolu Otoyolu
#Bolu Dağı
#D-100 kara yolu
#kar yağışı

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