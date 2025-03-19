Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde hafif kar yağışı etkili oluyor.

Bölgede gece başlayan kar, otoyolun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesimi ile kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde aralıklarla etkili oluyor.