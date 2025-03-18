BUDO seferlerine olumsuz hava engeli: İşte iptal edilen seferler

İstanbul ile Bursa arasında bugün yapılması planlanan bazı otobüsü seferleri iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)