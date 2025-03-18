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BUDO seferlerine olumsuz hava engeli: İşte iptal edilen seferler

BUDO seferlerine olumsuz hava engeli: İşte iptal edilen seferler

14:5018/03/2025, Salı
AA
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Yolcuların, alternatif ulaşım yöntemleriyle seyahat etmeleri önerildi.
Yolcuların, alternatif ulaşım yöntemleriyle seyahat etmeleri önerildi.

İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 4 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

İstanbul ile Bursa arasında bugün yapılması planlanan bazı otobüsü seferleri iptal edildi.


İptal edilen seferler

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



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#Bursa
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