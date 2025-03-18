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İstanbul'da hava bir günde 15 derece soğudu

İstanbul'da hava bir günde 15 derece soğudu

10:0718/03/2025, Salı
DHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Dün 23 dereceyi gösteren termometreler bugün 8 dereceye düştü.

İstanbul'da düne göre hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. 

Dün yazdan kalma bir gün yaşanırken bugün sabah saatlerinden itibaren yağmur ve soğuk hava etkili oluyor. 

Dün 23 dereceyi gösteren termometreler bugün 8 dereceye düştü.

Taksim'de de hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber kaşkol ve bereler geri geldi.

 Soğuktan korunmak isteyenler montlarına sarılarak yürüdü.

#Meteoroloji
#İstanbul
#Sıcaklık

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