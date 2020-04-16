Gündem Bu köyden hem Uludağ hem de Kartepe görülüyor
BİLECİK

Bu köyden hem Uludağ hem de Kartepe görülüyor

Bilecik’in Adliye köyünden hem Uludağ hem de Kartepe’nin görülüyor olması doğa sevenlerin bu köye ilgisinin artmasına neden oluyor.

Haber Merkezi İHA
Ömer Cebe
Ömer Cebe

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Adliye köyünün yüksek kesimlerine çıkıldığında Bursa’daki Uludağ ile İzmit’deki Kartepe’nin görülüyor olması hem yürüyüş hem de doğa sevenlerin bu köye ilgisinin artmasına neden oluyor.

Adliye köyü.

Köylerinin tanıtılmasını istiyorlar

Köy halkından Ömer Cebe, köylerinin çevrede rakımı en yüksek köy olduğunu belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Köyümüzde doğa yürüyüşü için uygun arazi bulunmaktadır. Ara sıra yürüyüş grupları ve doğa severler köyümüze gelerek, buralarda yürüyüşler yapıyorlar. Köyümüz arazisinden yüksek kesimlerinden Bursa’nın Uludağ’ı ile İzmit’in Kartepe’si rahatlıkla görülebiliyor. Köyümüzün yaylası ve göletiyle tüm güzelliklerinin tanıtılmasını istiyoruz."

Adliye köyü.

Adliye köyü.
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