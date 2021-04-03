Gündem Çerkesleri hedef alan CHPli Kadın Kolları Başkanı görevden alındı
BİLECİK

Çerkesleri hedef alan CHP'li Kadın Kolları Başkanı görevden alındı

CHP Bozüyük Kadın Kolları Başkanı Nuran Kamalı Şahin, Çerkesleri düşman olarak nitelendirerek hakaret içerikli bir paylaşımda bulundu. Çerkes vatandaşların istifa çağrısında bulunduğu Şahin ve yönetimi, görevden alındı.

Haber Merkezi İHA
Çerkesleri hedef alan CHPli Kadın Kolları Başkanı görevden alındı
Nuran Kamalı Şahin (soldaki)

CHP Bozüyük Kadın Kolları Başkanı Nuran Kamalı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanları ve Çerkesleri bir tutup düşman olarak nitelendirmişti.

Nuran Kamalı Şahin’in paylaşımına Çerkes vatandaşlarca çok büyük tepki verilmiş ve istifa çağrısında bulunulmuştu.

İstifası istenmişti

CHP’nin kendi içerisinde ve Millet İttifakı hattında aşırı rahatsızlık meydana getiren paylaşımla ilgili CHP Bozüyük İlçe Başkanı İhsan Esel durumun genel merkeze aktarıldığını bildirmişti.

Görevden alındılar

Yaşanan gelişmeler sonucunda CHP Kadın Kolları Başkanı Nuran Kamalı Şahin ve yönetim kurulunun CHP Genel Merkezi tarafından görevden alındığı kaydedildi.

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