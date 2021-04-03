Çerkesleri hedef alan CHP'li Kadın Kolları Başkanı görevden alındı

CHP Bozüyük Kadın Kolları Başkanı Nuran Kamalı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanları ve Çerkesleri bir tutup düşman olarak nitelendirmişti.

Nuran Kamalı Şahin’in paylaşımına Çerkes vatandaşlarca çok büyük tepki verilmiş ve istifa çağrısında bulunulmuştu.

İstifası istenmişti

CHP’nin kendi içerisinde ve Millet İttifakı hattında aşırı rahatsızlık meydana getiren paylaşımla ilgili CHP Bozüyük İlçe Başkanı İhsan Esel durumun genel merkeze aktarıldığını bildirmişti.

Görevden alındılar

Yaşanan gelişmeler sonucunda CHP Kadın Kolları Başkanı Nuran Kamalı Şahin ve yönetim kurulunun CHP Genel Merkezi tarafından görevden alındığı kaydedildi.

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