CHP Rize'de Kur’an kursu kapatıyor

Fındıklı Belediyesi tarafından İlçe Müftülüğü’ne 2017 yılında 5 yıllığına tahsis edilen ve Reyyan 4-6 yaş Kur’an Kursu olarak kullanılan binanın yasal süresinin sona ermesiyle belediye, binanın boşaltılmasını istedi. Binanın boşaltılmadığını gören belediye ilk olarak yazılı uyardığı kurumun tabelasını söktü. Sonrasında ise binada kaçak olarak kullanıldığı iddia edilen su kesildi. Kur’an kursuna çocuklarını gönderen veliler, suyu kesik olan binaya bidonlarla su taşıdı. Belediyenin kursun boşaltılması için noter aracılığı ile ihtar göndermesi üzerine Kaymakamlığın başvurduğu Rize İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, Fındıklı Belediye Meclisinin aldığı kararın haksız ve hukuka aykırı olduğunu belirtti.