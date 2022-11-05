Gündem CHP Rizede Kuran kursu kapatıyor
RİZE

CHP Rize'de Kur’an kursu kapatıyor

Rize’de CHP’li Fındıklı Belediyesi, bina tahsis süresinin dolduğu gerekçesiyle 4-6 yaş Kur’an kursunun önce tabelasını söktü, sonra suyunu kesti. Rize İdare Mahkemesi, Fındıklı Belediye Meclisinin aldığı kararın haksız ve hukuka aykırı olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Rizede Kur’an kursu kapatıyor
Reyyan 4-6 yaş Kur’an Kursu.

Fındıklı Belediyesi tarafından İlçe Müftülüğü’ne 2017 yılında 5 yıllığına tahsis edilen ve Reyyan 4-6 yaş Kur’an Kursu olarak kullanılan binanın yasal süresinin sona ermesiyle belediye, binanın boşaltılmasını istedi. Binanın boşaltılmadığını gören belediye ilk olarak yazılı uyardığı kurumun tabelasını söktü. Sonrasında ise binada kaçak olarak kullanıldığı iddia edilen su kesildi. Kur’an kursuna çocuklarını gönderen veliler, suyu kesik olan binaya bidonlarla su taşıdı. Belediyenin kursun boşaltılması için noter aracılığı ile ihtar göndermesi üzerine Kaymakamlığın başvurduğu Rize İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, Fındıklı Belediye Meclisinin aldığı kararın haksız ve hukuka aykırı olduğunu belirtti.

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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel: Togg'u büyük iş gibi göstermek yanlış
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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel: Togg'u büyük iş gibi göstermek yanlış
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Halk TV'de katıldığı programda Togg ile ilgili tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Adıgüzel, 'Bunların karnı tok milletin aç. Zaten 1930'lu yıllarda uçak yapmış 1960'lı yıllarda otomobil üretmiş bir millete yüzde 80'i yabancı olan bir şeyi yeni bir şey diye yutturmak bu. Olsun yapılsın ama bundan 80 sene önce yapılabilen şeyler bunlar. Bu ülkede olması gereken şeyler zaten. Bunu böyle çok büyük bir iş yapmış gibi göstermek yanlış.'

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