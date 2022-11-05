CHP Rize'de Kur’an kursu kapatıyor

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel: Togg'u büyük iş gibi göstermek yanlış

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Halk TV'de katıldığı programda Togg ile ilgili tepki çeken açıklamalarda bulundu.



Adıgüzel, 'Bunların karnı tok milletin aç. Zaten 1930'lu yıllarda uçak yapmış 1960'lı yıllarda otomobil üretmiş bir millete yüzde 80'i yabancı olan bir şeyi yeni bir şey diye yutturmak bu. Olsun yapılsın ama bundan 80 sene önce yapılabilen şeyler bunlar. Bu ülkede olması gereken şeyler zaten. Bunu böyle çok büyük bir iş yapmış gibi göstermek yanlış.'

