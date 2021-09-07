CHP'li belediyeden şaşırtmayan hizmet: Bilecik'in göbeğine 11 tonluk Şeyh Edebali heykeli

Heykel hizmetinde sınır tanımayan CHP'li belediyelerin son durağı Bilecik oldu. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önünde bulunan Kayı Anıtı, geçtiğimiz aylarda Bilecik Belediyesi tarafından alt yapı çalışmaları kapsamında kaldırılmıştı.

HEYKELİN AÇILIŞI İBB'NİN MEHTERAN TAKIMI İLE YAPILDI

Alt yapı çalışmalarının ardından 11 tonluk Bilecik mermerinden yapılma Şeyh Edebali heykeli ve Kayı Anıtı törenle açıldı. Törende İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı konseri ve folklor gösterileri gerçekleşti.

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DAHA ÖNCE DE OSMAN GAZİ HEYKELİ DİKİLDİ

Ardından heykel ve anıtın açılışı yapıldı. Açılışa CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve davetliler katıldı. Öte yandan daha önceden de kent girişine Osman Gazi'nin heykeli yapılmıştı.

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