Gündem CHPli Bilecik Belediye Başkanının rüşvetçi danışmanı tutuklandı
BİLECİK

CHP'li Bilecik Belediye Başkanı'nın 'rüşvetçi danışmanı' tutuklandı

Bilecik'te 200 bin dolar rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalanan Belediye Başkan Danışmanı ve Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Merkezi İHA
CHPli Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahinin rüşvetçi danışmanı Selçuk Erdağı tutuklandı​
Bilecik’te 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanan Selçuk Erdağı tutuklandı.

Bilecik’te kent merkezinde yapılan bir alışveriş merkezi ihalesiyle ilgili rüşvet istihbaratını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık, Mali ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri dün gece belediye binasına baskın yaptı. Belediye giriş çıkışlarını kapatan ekipler Erdağı’nın odasında arama yaptı.

Operasyonda Erdağı, "Satış Bedeli Haricinde Rüşvet" kapsamında 200 bin dolar aldığı rüşvet parasıyla suçüstü yakalandı.

CHP'li Belediye Başkanı'nın danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı
GÜNDEM
CHP'li Belediye Başkanı'nın danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı

KOM ekipleri yaklaşık 3 saatlik arama sonrası gözaltına aldıkları Bilecik Belediye Başkan Danışmanı aynı zamanda Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı kelepçeli bir şekilde emniyete götürdü.

KOM ekipleri ifadesinin aldığı Erdağı geniş güvenlik önlemleri arasında Bilecik Adliye Sarayına getirdi.

RÜŞVETÇİ DANIŞMAN TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadesi alınan Erdağı ardından mahkeme sevk edildi. Zanlı, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öte yandan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı’nın görevine son verdikleri yazılı açıklama yaparak duyurmuştu.

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