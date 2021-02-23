Gündem CHPli Bilecik Belediyesinden bir heykel açılışı daha
BİLECİK

CHP'li Bilecik Belediyesi'nden bir heykel açılışı daha

CHP'li Bilecik Belediyesi, "Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar" ile ayı heykelinden sonra arayı soğutmadan bir açılıuş daha yaptı. Bütçesini heykellere yatıran Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin’in katıldığı törenle açılan Atatürk ve köpeği Foks’un heykelinin açılışı yapıldı. Heykelin, hayvan sevgisine dikkat çekmek ve parka renk katmak amacıyla yapıldığını belirten Şahin, "Bunun yanında bütün parkımızda bölgemizde yaşayan hayvanlardan birer biblo koyduk. Burası hem fotoğraf çektirmek hem de parkımıza renk katması için güzel oldu.’’ ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
CHP’li Başkan Şahin’den bir heykel açılışı daha.
CHP’li Başkan Şahin’den bir heykel açılışı daha.

Geçtiğimiz aylarda Bilecik'teki Atatürk Parkı’na

"Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuklar" ve ayı heykeli yaptırarak gündeme gelen CHP'li Bilecik Belediyesi, parka yeni bir heykel daha dikti. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, dün Atatürk ve meşhur köpeği Foks’un heykelin açılışını yaptı.

CHP’li Bilecik Belediyesi’nin gündemi heykel boyutu: Gerçeğine birebir uygun yaptık
GÜNDEM
CHP’li Bilecik Belediyesi’nin gündemi heykel boyutu: Gerçeğine birebir uygun yaptık

"Hayvan sevgisine dikkat çekmek istedik"

Şahin heykelin, hayvan sevgisine dikkat çekmek ve parka renk katmak amacıyla yapıldığını belirterek, "Atatürk Parkımızın ikinci heykelini yaptık.Atatürk’ün meşhur köpeği Foks’un heykelini koyduk parkımıza. Hem Atatürk’ün hayvanseverliğini göstermek hem de çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren birer hayvansever olarak yetişmesini amaçlıyoruz. Bunun yanında bütün parkımızda bölgemizde yaşayan hayvanlardan birer biblo koyduk. Burası hem fotoğraf çektirmek hem de parkımıza renk katması için güzel oldu.’’ ifadelerini kullandı.

CHP'li Bilecik Belediyesi'nden yeni heykel açılışı
GÜNDEM
CHP'li Bilecik Belediyesi'nden yeni heykel açılışı

Atatürk'ü ısırdığı için öldürülmüştü

Mustafa Kemal Atatürk'ün yanından ayırmadığı köpeği Foks, Atatürkü ısırdığı ve hırçınlığı sebebiyle öldürülmüştü. Atatürk’ün kütüphanecisi Nuri Ulusu, konuyla ilgili şunları söylemişti; "Foks hiç yapmadığı bir şekilde sahibi Atatürk’e saldırıp ısırmıştı. Hepimizin ödü kopmuştu. Ama neyse dişlerini çok fazla geçirmemişti, tedaviyle birkaç günlüğüne iyileşmişti. İşte bu olayın olmasından sonra Atatürk Orman Çiftliği'ne gönderilen Foks, burada da hırçınlığını ve saldırganlığını arttırmaya başladığı için, çiftlik baytarları Atatürk’ü de ikna ederek Foks’u iğne ile öldürdü."

Bilecik'e daha önce yapılan 'Atatürk ve Çocuklar' heykeli

Bilecik Belediyesi tarafından şehir merkezindeki bir parkta, Atatürk ve çeşitli hayvanların heykellerinin açılışı gerçekleştirilmişti.

Tartışma yaratan ayı heykeli

Ayı heykelinin, Atatürk heykelinden daha büyük olduğuna yönelik eleştiriler gelmişti. Açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, “Bilecik bölgesindeki en büyük ayı boyu budur ve birebir yapılmıştır. Atatürk için de geçerlidir. Atatürk heykeli bire bir Atatürk’ün kendi boyutundadır” demişti.

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