CHP’li Bilecik Belediyesi’nin yaptırdığı ‘Atatürk ve köpeği Foks' heykeli bakım sonrası eski yerinde

Belediye yönetiminin yaptırdığı heykellerle sık sık gündeme gelen CHP'li Bilecik Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Atatürk Parkı’na, Atatürk ve köpeği Foks’un heykelini koyup açılışını yapmıştı.

Atatürk'e benzemediği için bakıma alındı

Açılışın ardından 1 ay geçmeden Atatürk'e benzemediği gerekçesiyle kaldırılıp bakıma alınan heykel, yapılan çalışmanın ardından Atatürk Parkı'ndaki eski yerine yeniden yerleştirildi.

Belediyeden yazılı açıklamada: Vatandaşlarımızın hizmetinde

Bilecik Belediyesi'nden çalışmaya ilişkin yapılan açıklamada şunlar denildi: "Belediye Başkanlığımız tarafından Atatürk Parkı’nda yer alan Atatürk ve köpeği Foks’un heykeli, yapılan bakım çalışmaları sonrasında tekrar yerine konulduğu bilgisini vatandaşlarımızla paylaşıyoruz.

Parkımıza ayrı bir anlam ve renk kazandıran Atatürk ve köpeği Foks’un heykeli vatandaşlarımızın çektiği fotoğraf karelerine girmeye devam edecek"

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GÜNDEM CHP'li Bilecik Belediyesi'nden bir heykel açılışı daha

GÜNDEM CHP’li Bilecik Belediyesi’nin gündemi heykel boyutu: Gerçeğine birebir uygun yaptık