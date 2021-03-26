Gündem CHPli Bilecik Belediyesinin yaptırdığı Atatürk ve köpeği Foks heykeli bakım sonrası eski yerinde
BİLECİK

CHP’li Bilecik Belediyesi’nin yaptırdığı ‘Atatürk ve köpeği Foks' heykeli bakım sonrası eski yerinde

CHP'li Bilecik Belediyesi tarafından yaptırılan Atatürk ve köpeği Foks'un heykeli, Atatürk'e benzemediği gerekçesiyle kaldırılıp bakıma alınmıştı. Yapılan çalışmanın ardından heykel Atatürk parkındaki yerine tekrar konuldu. Belediyeden yapılan açıklamada, "Atatürk ve köpeği Foks’un heykeli vatandaşlarımızın çektiği fotoğraf karelerine girmeye devam edecek" denildi.

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CHP’li Bilecik Belediyesi’nin yaptırdığı ‘Atatürk ve köpeği Foks heykeli bakım sonrası eski yerinde
‘Atatürk ve köpeği Foks' heykeli

Belediye yönetiminin yaptırdığı heykellerle sık sık gündeme gelen CHP'li Bilecik Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Atatürk Parkı’na, Atatürk ve köpeği Foks’un heykelini koyup açılışını yapmıştı.

Atatürk'e benzemediği için bakıma alındı

Açılışın ardından 1 ay geçmeden Atatürk'e benzemediği gerekçesiyle kaldırılıp bakıma alınan heykel, yapılan çalışmanın ardından Atatürk Parkı'ndaki eski yerine yeniden yerleştirildi.

Belediyeden yazılı açıklamada: Vatandaşlarımızın hizmetinde

Bilecik Belediyesi'nden çalışmaya ilişkin yapılan açıklamada şunlar denildi: "Belediye Başkanlığımız tarafından Atatürk Parkı’nda yer alan Atatürk ve köpeği Foks’un heykeli, yapılan bakım çalışmaları sonrasında tekrar yerine konulduğu bilgisini vatandaşlarımızla paylaşıyoruz.

Parkımıza ayrı bir anlam ve renk kazandıran Atatürk ve köpeği Foks’un heykeli vatandaşlarımızın çektiği fotoğraf karelerine girmeye devam edecek"

CHP'li Bilecik Belediyesi'nden bir heykel açılışı daha
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