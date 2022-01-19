CHP'li Belediye Başkanı'nın danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Belediye iştiraki Kayı A.Ş isimli firmanın Yönetim Kurulu başkanı olan ve aynı zamanda Belediye Bakanı Semih Şahin'in danışmanı olan Selçuk Erdoağı'nın bina ruhsatı almak isteyen bir şahıstan, ruhsat bedeli için 400 bin TL, yapımı devam eden ve tahmini 42 milyon TL bedel belirlenecek olan AVM'nin işlemlerini takip etmek için ise 5 milyon TL istediği yönünde ihbarda bulunuldu.

"200 BİN DOLARA ANLAŞTI"

AVM'nin işlemlerini takip etme maksatlı şahısla 200 bin dolar nakit, 130 bin dolar senet olmak üzere anlaşmaya varıldığı, para alışverişinin şüphelinin Bilecik Belediyesindeki ofisinde gerçekleşeceği öğrenildi.

CHP'Lİ BAŞKANIN DANIŞMANINA SUÇÜSTÜ: RÜŞVET ALIRKEN YAKALANDI

Bunun üzerine harekete geçen Bilecik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri operasyon başlattı. Erdağı belediyedeki odasında rüşvet alırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

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Erdağ’ın odasında önceden seri numarası alınmış 200.000 dolar ele geçirildi.