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Çorum'da 4 gündür haber alınamıyordu: Bıçakla öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı

Çorum'da 4 gündür haber alınamıyordu: Bıçakla öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı

12:025/07/2025, Cumartesi
AA
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Çorum'da 4 gündür haber alınamayan kişinin bıçakla öldürülüp gömüldüğü belirlendi
Çorum'da 4 gündür haber alınamayan kişinin bıçakla öldürülüp gömüldüğü belirlendi

Çorum'da 4 gündür haber alınamayan kişinin bıçakla öldürülüp gömüldüğü belirlendi

Alınan bilgiye göre, 1 Temmuz'da evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Yücel Kolçak'ın (36) yakınları, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.


Çorum'da kan donduran olay


Kolçak'ın alacak verecek meselesi nedeniyle kullandığı araçla merkeze bağlı Seydim köyüne gittiği bilgisine ulaşan polis ile AFAD ekipleri, arama çalışmalarını Seydim Barajı ve çevresinde yoğunlaştırdı.


Yürütülen çalışmalarda bir ize rastlanamaması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kolçak'ın alacaklı olduğu Muhammet K. (29) ile arkadaşları M.Y. ve H.İ.B'yi gözaltına aldı.


Emniyetteki sorgularında Muhammet K, tartıştığı Kolçak'ı Seydim Barajı'nda araç içinde bıçakla öldürüp cesedi farklı bir yere taşıyarak gömdüğünü, kan bulaşan giysilerle alacak verecek konusu olan 105 bin lirayı yaktığını, Kolçak'ın aracını da ormanlık alanda gizlediğini söyledi.

Bunun üzerine Seydim köyüne yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Darlık mevkisinde zanlının gösterdiği yerde yapılan kazıda, Kolçak'ın cesedine ulaşıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kolçak'ın cesedi, otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri ve komando timlerince de köyde güvenlik önlemi alındı. Muhammet K. ile M.Y. ve H.İ.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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