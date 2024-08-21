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Çorum'da kamyonla otomobil çarpıştı: Nişanlı çift hayatını kaybetti

Çorum'un Alaca ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki nişanlı çift hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Nurcan Yalnız ile Cengiz Akdağ'ın kısa süre önce nişanlandıkları, düğün hazırlıklarıyla ilgili Ankara'ya gittikleri ve memleketleri Yozgat'ın Çekerek ilçesine dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

10:45 - 21/08/2024 Çarşamba
AA
Çorum'da kamyonla otomobil çarpıştı: Nişanlı çift hayatını kaybetti
Çorum'da kamyonla otomobil çarpıştı: Nişanlı çift hayatını kaybetti

Cengiz Akdağ (23) idaresindeki 06 TBS 44 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Zile kavşağında Mustafa Öz Kader'in (50) kullandığı 19 UP 244 plakalı kamyonla çarpıştı.


İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.


Kazada otomobilde bulunan Nurcan Yalnız (24) hayatını kaybetti, sürücü Cengiz Akdağ yaralandı.


Yalnız'ın cenazesi Cenaze Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akdağ, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alınarak, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.


Kazada hayatını kaybeden Nurcan Yalnız ile Cengiz Akdağ'ın kısa süre önce nişanlandıkları, düğün hazırlıklarıyla ilgili Ankara'ya gittikleri ve memleketleri Yozgat'ın Çekerek ilçesine dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.




#Çorum
#Nişanlı çift
#Ölümlü Trafik Kazası
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