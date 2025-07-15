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Çorum'da tarihi eser niteliğinde 26 sikke bulundu

Çorum'da tarihi eser niteliğinde 26 sikke bulundu

14:1015/07/2025, Salı
AA
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Fotoğraf arşiv
Fotoğraf arşiv

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada bir arçta tarihi eser nitelğinde 26 sikke ele geçirildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 26 sikke ele geçirildi.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe otobüs terminali önünde uygulama yapıldı.

Uygulama sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 26 sikke ele geçirildi.

Araçta bulunan T.M., D.K. ve R.S. gözaltına alındı.



#Çorum
#Sungurlu
#tarihi eser kaçakçılığı
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