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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin en büyük talihsizliği vizyonsuz muhalefeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin en büyük talihsizliği vizyonsuz, beceriksiz, tembel ve değişime ayak direyen tutucu muhalefete sahip olması. CHP'nin başını çektiği muhalefette köklü değişim yaşanmadı. Genel başkan koltuğunu değiştirdiler, çıtayı iyice aşağı çektiler. CHP'de gelen gideni aratıyor" dedi.

Seren Som
Seren Som
15:42 - 17/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:48 - 17/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde coşkulu kalabalığa seslendi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:


"Sevgili Rizeliler, hemşehrilerim sizleri hürmetle selamlıyorum. Gönlümün bahçesinde daima birinci gelen Rize'yi selamlıyorum. Gözümün nuru Rize'de olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.


Birileri bizim ezelden ebede ulaşan kardeşliğimizi anlamıyor. Şer odaklarına karşı birlik içindeyiz. Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışanlara karşı birlikte mücadele ediyoruz. Türkiye'nin son 21 yılda yazdığı başarı hikayesinin kahramanı 85 milyonun her bir ferdidir.


31 Mart vurgusu

Seçime kadar kapı kapı dolaşacağız. Rize'den yine rekor bekliyorum. 31 Mart zaferimiz şimdiden hayırlı olsun.

Teröristleri Gabar'a gömdük

Teröristler bizimle baş edemedi. Bunları Gabar'a Cudi'ye gömdük. Şimdi de sınır ötesinde aynen devam ediyoruz. Türkiye'yi 10 kat büyüttük. İhracatımızı 250 milyar dolara çıkardık.


Yakın bir tarihte ikinci astronotumuzu da Uzay'a göndereceğiz. Bu millete bu yakışır. Yapar mıyız, yaptık mı mesele bu. Azmettim mi yaparsan.

Şimdi biz de gayret ettik çalıştık başardık. Her alanda büyük bir gelişme içindeyiz. Bundan 15 sene önce tohumlarını attığımız projelerin meyvelerini topluyoruz.


Enflasyonun üstesinden geleceğiz

Hayat pahalılığı ve enflasyon başta olmak üzere canımızı acıtan ne varsa üstesinden geleceğiz. Bu sorunları çözecek olan yine biziz.



CHP'de gelen gideni aratıyor

Muhalefet anlayışı öyle berbat ki. Kendi içlerinde nasıl birbirine düştüklerini görüyorsunuz dimi. Türkiye'nin en büyük talihsizliği vizyonsuz muhalefete sahip olmasıdır. CHP'nin başını çektiği muhalefette köklü değişim yaşanmadı. Genel başkan koltuğunu değiştirdiler, çıtayı iyice aşağı çektiler. CHP'de gelen gideni aratıyor.


Kılıçdaroğlu'nu iç darbeyle devirdiler

Bay Kemal güya 13.cumhurbaşkanı olacaktı. Aynı vefasızlığı masada beraber oturdukları diğer ortakları sergiledi. Kılıçdaroğlu'nu iç darbeyle devirdiler.


Altılı Masa nerede?

Altılı Masa vardı şimdi nerede? Hepsi dağıldı, Ankara'da ofis açtı. Güle güle otursunlar. Meclis'te kimse yok


43 gün boyunca durmak yok yola devam

Biz çıktığımız yolda aynen yürüyoruz. Hayal kırıklığını CHP'ye oy veren kardeşlerimiz yaşadı. 43 gün boyunca durmak yok yola devam. CHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum, çaresiz değilsiniz.

CHP'ye yapay zeka tepkisi

Kendi iktidarları uğruna size dayatmada bulunanlara, istismar edenlere, belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz diye millete değil de yapay zekaya soranlara, kendi şahsi ikballeri için kapalı kapılar ardından bölücü örgütün uzantıları ile DEM'lenenlere, size rağmen siyaset yapanlara bu seçimde esaslı bir ders vermeye hazır mısınız? Hür iradenin kimsenin tapulu malı olmadığını bu kibir abidelerine gösterin. Bu seçimlerin muhalefette gerçek manada bir değişim dalgası çıkaracağını inanıyoruz.



Rize'ye 150 milyar liralık yatırım

Rize'ye son 21 yılda, toplam 150 milyar tutarında kamu yatırımı yaptık. Laf ola beri gele yok, söyledik mi yaparız ve yapıyoruz. 12 sağlık tesisimizin arsa tedarik aşaması devam ediyor. TOKİ eliyle konutlarımızı tamamladık, sahiplerine verdik. Laf değil icraat... Riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüşümü tamamlandı. Rize'de 5 millet bahçesi projemiz var. Rize Artvin havalimanını tamamladı. Geçtiğimiz yıl yolcu sayısı 1 milyonu aştı. İyidere Lojistik Limanı'nın yapımı sürüyor. Rize'ye toplam 21 milyar tutarında tarımsal hibe ve yatırım desteği verdik.







Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da muhalefete sert tepki: Gündemlerinde Gazze yok tek dertleri kupon belediyeleri kimin yöneteceği
Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da muhalefete sert tepki: Gündemlerinde Gazze yok tek dertleri kupon belediyeleri kimin yöneteceği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Giresun'da düzenlenen mitinginde konuşuyor. Muhalefete sert eleştirilerde bulunan Erdoğan "İsrail açlıkla Gazzelileri teslim olmaya zorluyor. Amacımız yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılmasıdır. Ramazan'da Gazze'ye daha fazla yardım etmemiz bizim kardeşlik görevimizdir. Bizim bu hassasiyetlerimizi CHP ve şurekası anlamıyor. Onların gündeminde ne Gazze, ne de oradaki yıkım var. CHP yönetimi krizlerin hiçbiriyle ilgilenmiyor. Bu partiyi yönetenlerin tamamının gündemi kupon belediyeleri, kimin adamının yöneteceği meselesidir. Bunun dışında inanın dünya batsa, üçüncü cihan harbi çıksa bunların umurunda olmaz. Siyasi ikballeri dışında hiçbir şeyi görmüyorlar." dedi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Rize
#Miting
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