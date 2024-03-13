Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi Şırnak'ta trafik kazası geçirdi: Bir polis şehit

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Şırnak'ta eşlik eden koruma ekibi trafik kazası geçirdi.
İdil ilçesinde meydana gelen kaza sonucu bir polis memuru şehit oldu, ikisi polis memuru üç kişi yaralandı.
Kaza, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'taki programının ardından meydana geldi. Saat 15.00 sıralarında Cizre Nusaybin Karayolu Çığır Köyü mevkinde Nusaybin istikametine seyir halinde olan Almanya uyruklu K.D yönetimindeki DU HZ 79 plakalı karavan ile aynı yönden gelen polis ekibini taşıyan 73 EB 734 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada Şırnak'ta görevli polis memuru Fırat Der hayatını kaybetti. Polis memurları O. K. ve İ.D. yaralandı. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memurumuza Allah'tan rahmet diliyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'deki programında, Şırnak'ta yaşanan trafik kazasında bir polis memurunun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kazaya ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polise rahmet, yaralılara da şifalar diledi.
"Şırnak ziyaretimizin ardından yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurumuz Fırat Der'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Yaralı memurlarımıza acil şifalar diliyorum."
Bakan Yerlikaya'dan taziye mesajı
Polis memuru Fırat Der'in şehit olduğu, ikisi polis üç kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Der'e Allah'tan rahmet dileyen Bakan Yerlikaya; şehidin ailesine, emniyet teşkilatına ve Türkiye başsağlığı diledi.