Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi Şırnak'ta trafik kazası geçirdi: Bir polis şehit

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adliye Meydanı'nda Şırnak Mitingi'nde konuştu. Erdoğan, ''Milletimizi karamsarlığa sürüklemek isteyenlerin amacı; ülkeyi tekrar eski istikrarsızlık, kavga ve terör günlerine döndürmektir. Heybelerindeki tek malzeme budur. Bizim bu millet için çok büyük hayallerimiz var. 2023 hedefleriyle ülkemizi bugünlere hazırladık'' ifadelerini kullandı. 'Sinsi oyunu bozduk' diyen Erdoğan, ''Bölücü terör örgütü, tek parti faşizmiyle zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır. Son 21 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimiyle bu sinsi oyunu bozduk'' açıklamasında bulundu.