Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

İngiliz siyasetçi ve eski Avam Kamarası Üyesi George Galloway, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili 'Kazan' detayına da dikkat çekerek saldırının Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS zirvesindeyken gerçekleşmesinin asla tesadüf olamayacağını belirtti. Galloway, "Bir NATO üyesi ve Avrupa Birliğinde üyelik aşamasında olan Türkiye'nin BRICS'e yanaşması bunları delirtti" ifadelerini kullandı. BRICS'i "dünyayı değiştirecek yeni bir oluşum" olarak nitelendiren Galloway, üye ülkeler arasındaki serbest para transferinin ABD'nin SWIFT hegemonyasına ket vuracağını ifade ederek "Bu, ABD diktatörlüğünün sonu olacak" dedi.