Gündem Cumhuriyetin 98 Yılında 100 Yıl CumhuriyetKültür Ve Sanat Merkezinin temeli atılacak
YEREL GÜNDEM

Cumhuriyet'in 98. Yılında 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Ve Sanat Merkezi'nin temeli atılacak

Etimesgut Belediyesi, Cumhuriyet'in 98. yıldönümünde; Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'te tamamlayarak hizmete açacağı 100. Yıl Cumhuriyet Kültür ve Sanat Merkezi'nin temelini atacak. 10 bin metre kare kapalı alana sahip kültür merkezinde 650 kişilik tiyatro salonu, 2 adet çok amaçlı salonun yer aldığı kongre ve kültür merkezi kütüphane sosyal ve kültürel birçok donatı hizmet verecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhuriyetin 98. Yılında 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Ve Sanat Merkezinin temeli atılacak
Etimesgut Belediye

29 Ekim Cuma Günü saat 19.00'da düzenlenecek temel atma töreninin kortej yürüyüşü düzenlenecek. Göksu Mahallesi 1. TBMM Caddesi Kaşmir Kavşağı üzerinden başlayacak kortej Atatürk Meydanı'nda sona erecek. Kortejin ardından ünlü sanatçı Volkan Konak konser verecek.

HERKESİ DAVETLİ

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Cumhuriyet'in 98. yıllını Etimesgut halkıyla hep birlikte kutlayacaklarını ifade ederek, "Cumhuriyetimizin 98. yılını kutladığımız günde başkentimize, ilçemize yakışır bir kültür ve sanat merkezimizin temelini atacağız. 100. Yıl Cumhuriyet Kültür ve Sanat Merkezi adını verdiğimiz bu merkezimizi inşallah Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te hizmete açacağız. Tüm hemşehrilerimizi kortej yürüyüşümüze ve akabinde düzenleyeceğimiz Volkan Konak konserine davet ediyorum" dedi.

PROGRAM AKIŞI

18.30 Kortej Yürüyüşü (Göksu Mahallesi 1. TBMM Caddesi Kaşmir kavşağı

19.00 Temel Atma Töreni

19.30 Göksu Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesi Atatürk Meydanı

55 ülkeye ihraç ediliyor

55 ülkeye ihraç ediliyor

'Beyaz altın' olarak tabir ediliyor, talep yağıyor.
İranda benzin krizi

İran'da benzin krizi

Siber saldırı sonrası satışlar durdu: Uzun kuyruklar oluştu.
Hürkuşun izinde: Bursada üretildi, yıl sonunda gökyüzüyle buluşacak

​CHP, HDP'den gelen şantajlara boyun eğerek Meclis'te oylanan tezkerelere hayır oyu verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.