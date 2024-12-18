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Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem

07:1918/12/2024, Çarşamba
DHA
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Pamukkale ilçesinde deprem meydana geldi.
Pamukkale ilçesinde deprem meydana geldi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin büyüklüğü 4 olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre saat 03.01'de merkez üssü Denizli'nin Pamukkale ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zeminden 7.96 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi.

İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.



#Denizli
#Deprem
#Pamukkale

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