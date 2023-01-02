Gündem Dicle Nehrinde akıntıya kapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
ŞIRNAK

Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, dengesini kaybederek Dicle Nehri'ne düşen 48 yaşındaki Ahmet Taşar'ın, kaybolduğu yerin 100 metre ilerisinde cansız bedeni bulundu.

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Haber Merkezi DHA
Dicle Nehrinde akıntıya kapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Taşar'ın arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şırnak'taki olay, dün akşam Damlarca köyü kırsalında meydana geldi. Arkadaşlarıyla Dicle Nehri kenarına piknik yapmaya giden Ahmet Taşar, ayağının kaymasıyla dengesini kaybederek suya düştü.

Taşar'ın arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Bitlis'ten gelen polis su altı arama ekipleri ile Diyarbakır'dan gelen AFAD ekiplerinin de çalışmasıyla Taşar'ın, kaybolduğu yerin 100 metre ilerisinde cesedine ulaşıldı.

Taşar'ın cansız bedeni, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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