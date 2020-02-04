Gündem Diyarbakır annelerinden biri daha oğluna kavuştu Nöbetteki 5 aile evladına kavuştu
DİYARBAKIR

Diyarbakır annelerinden biri daha oğluna kavuştu: Nöbetteki 5 aile evladına kavuştu

Diyarbakır annelerinden birinin daha oğlu terör örgütünden kurtarıldı. HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Necla ve Metin Açan çiftinin terör örgütün PKK tarafından kaçırılan 2 oğlundan 28 yaşındaki Harun Açan, güvenlik güçlerine teslim oldu. Harun Açan, Diyarbakır'da ailesiyle buluşturuldu. Açan'ın teslim olmasıyla birlikte evlatlarına kavuşan aile sayısı 5'e çıktı.

Haber Merkezi AA
Necla ve Metin Açan çifti oğulları Harun Açan'a kavuştukları an.
Necla ve Metin Açan çifti oğulları Harun Açan'a kavuştukları an.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 80 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 155'inci gününe girdi. Evlat nöbeti sürerken, Açan ailesi de evladına kavuştu. Bingöllü Necla ile Metin Açan çiftinin oğlu Hakan, 2012 yılında 18 yaşındayken, sanayide meslek öğrenirken terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldı. Ailenin Almanya'da yaşayan diğer oğlu Harun ise kardeşi Hakan'ı bulmak için 2016 yılında gittiği Irak'ta terör örgütü tarafından kaçırıldı. Açan çifti, oturma eyleminin 133'üncü gününde Diyarbakır'a gelip, oğulları için oturma eylemine katıldı.

AA
Necla ve Metin Açan çifti oğulları Harun Açan'a kavuştukları an.

YILLAR SONRA AİLESİYLE BULUŞTU

  • Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK barınaklarından kaçan Harun Açan, güvenlik güçlerine teslim oldu. Dün Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilen Harun Açan, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle buluşturuldu. Harun'u gören ailesi, ona sarıldı. Duygulu anların yaşandığı buluşmada aile evlatlarıyla hasret giderdi.

Harun Açan'ın teslim olmasıyla birlikte oturma eylemi yapıp evlatlarına kavuşan aile sayısı 5 oldu.

DHA
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Devletimize teslim ol
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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

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