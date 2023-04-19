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Doğu Ekspresi’nde bayram yoğunluğu

Doğu Ekspresi’nde Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Bayram tatilini Doğu Ekspresi’nde geçirmek isteyen vatandaşlar, bavulunu kaparak Gar Binası’nın yolunu tuttu. Kars’tan başlayan ve Ankara’da biten Doğu Ekspresi, Türkiye’nin en uzun tren yolculuklarından birisi oluyor. Yaklaşık 24 saat süren yolculuk boyunca vatandaşlar, birbirinden güzel manzaralar eşliğinde masalsı bir yolculuğun keyfini çıkararak Ankara’ya varıyor.

10:28 . 19/04/2023 Çarşamba
IHA
Doğu Ekspresi

Doğu Ekspresi

Kars’ta otobüs fiyatlarının yüksek olması, uçaklarda yer bulunmaması üzerine vatandaşlar, çareyi tren yolculuğunda buldu. Ramazan Bayramı’nı sevdikleriyle birlikte geçirmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Gar Binası’na geldi.
Bavulunu kaparak tren garına gelen vatandaşlar, bayram öncesi Doğu Ekspresi ile masalsı yolculuğun tadını çıkaracak.
Bayram öncesi Doğu Ekspresi ile yolculuk yapacağını ifade eden vatandaşlar, “Birçok kez gittim geldim Kars-Erzurum arası, benim için çok rahat, otobüsten çok rahat buluyorum. Keyifli bence, arkadaşlarla olunca daha keyifli oluyor” dedi.
Kars’tan başlayan ve Ankara’da biten Doğu Ekspresi, Türkiye’nin en uzun tren yolculuklarından birisi oluyor. Yaklaşık 24 saat süren yolculuk boyunca vatandaşlar, birbirinden güzel manzaralar eşliğinde masalsı bir yolculuğun keyfini çıkararak Ankara’ya varıyor. Öte yandan Ramazan Bayramı’nı sevdikleriyle birlikte geçirmek üzere Doğu Ekspresi için günler öncesinden biletlerini alan vatandaşların masalsı yolculuğu başladı.
Kars Garı’ndan hareket eden Doğu Ekspresi, sırasıyla Kars-Erzurum-Erzincan-Sivas-Kayseri-Kırıkkale’den geçtikten sonra Ankara’ya varıyor.

Doğu Ekspresi Seferleri Başlıyor
Doğu Ekspresi Seferleri Başlıyor

Muhteşem manzarasıyla herkesin gönlünde taht kuran Doğu Ekspresi 12 Aralık’ta seferlere başlıyor. Ankara'dan 12 Aralık 2022 / 20 Mart 2023, Kars'tan 14 Aralık 2022 / 22 Mart 2023 dönemlerinde seferler yapılacak. Tren Ankara'dan pazartesi, çarşamba, cuma, Kars'tan ise çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. Koronavirüs sebebiyle geçen yıl seferlerine ara verilen Doğu Ekspresinin tekrar seferlere başlaması şimdiden seyahat tutkunlarını heyecanlandırdı. Ankara-Kars Demiryolu güzergahından geçen Doğu Ekspresinin manzarası, doğal güzellikleri, illerin kültürel yapıları yolcuları adeta büyülemekte. Peki Doğu Ekspresi 2022 bilet fiyatları ne kadar? Doğu Ekspresine bilet nasıl alınır? Doğu Ekspresi kaç gün sürer? Doğu Ekspresi rotasında hangi iller, hangi duraklar var? Yemek veriliyor mu? İşte soruların cevapları.


#Doğu Ekspresi
#bayram
#yoğunluk
1 saat önce
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