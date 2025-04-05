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Düğün salonunda kan aktı: Üç yaralı

Düğün salonunda kan aktı: Üç yaralı

19:225/04/2025, Cumartesi
IHA
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Batman'da üç kişinin yaralandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Batman'da üç kişinin yaralandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da bir düğün salonunda iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, taraflar birbirine bıçakla saldırdı. Kavgada yaralanan üç kişi hastaneye kaldırıldı.

Batman'da bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gültepe Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, taraflar birbirine bıçakla saldırdı. Kavgada T.K. (17), A.V. (18) ve Z.K. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kavgaya karışan diğer kişilerin kimliklerinin tespiti için çalışma başlatıldı.



#Batman
#Düğün
#Kavga

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