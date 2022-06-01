Gündem Eren Abluka 14 başlatıldı Şırnaktaki operasyona 585 personel katılıyor
ŞIRNAK

Eren Abluka 14 başlatıldı: Şırnak'taki operasyona 585 personel katılıyor

İçişleri Bakanlığınca Şırnak’ta 585 personelin katılımıyla Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi İHA
Eren Abluka 14 başlatıldı: Şırnaktaki operasyona 585 personel katılıyor
"Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu" başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ilinde “Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz (Şırnak-Cudi Dağı-Tuşimiya Vadisiİ) 2022-3 Operasyonu" başlatıldı.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 585 personel, 40 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde ise 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

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