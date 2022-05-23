Gündem Eren Abluka-5 Operasyonunda iki terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi
ŞIRNAK

Eren Abluka-5 Operasyonu'nda iki terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildiğini bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eren Abluka-5 Operasyonunda iki terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi
Şırnak’ta 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Bornova ve Çakırsögüt Jandarma Komando Tugay Komutanlıklarına bağlı komando birliklerince başlatılan Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında, 23 Mayıs 2022 tarihinde Bestler Dereler bölgesinde, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

Altı yaşındaki kızını öldüren annenin ilk ifadesi ortaya çıktı: Cinnet geçirip bıçakladım, pişmanım
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Olay, Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Gelincik Sokak’ta bir apartmanda meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, cinnet getiren 25 yaşındaki S.K. adlı kadın, rehabilitasyon merkezi öğrencisi olduğu öğrenilen 6 yaşındaki kızı E.K.’yı bıçaklayarak öldürdü.
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Olayın ardından elleri kanlı halde apartmandaki komşusuna giden kadın kızını bıçakladığını söyledi.
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Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekipleri, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
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Savcılık incelemesinin ardından kızın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
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Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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Savcılık incelemesinin ardından küçük kızın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, anne gözaltına alındı.<br>
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Gözaltına alınan S.K.’nın ilk ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenildi.
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Cinnet geçirdiğini belirten S.K., “Cinnet geçirip bıçakladım, pişmanım” dedi.
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Cani anne adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Altı yaşındaki kızını öldüren annenin ilk ifadesi ortaya çıktı: Cinnet geçirip bıçakladım, pişmanım
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde cinnet getiren 25 yaşındaki kadın, 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü. Savcılık incelemesinin ardından küçük kızın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken gözaltına alınan cani annenin ilk ifadesi de ortaya çıktı. Annenin “Cinnet geçirip bıçakladım, pişmanım” dediği öğrenildi.

Pencereye çağırıp kurşun yağdırdılar: Yüzünden ve boynundan yaralandı
FOTOĞRAF 8
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Adana'da evindeyken dışarıdan kendisine seslenildiğini duyan kişi, pencereden bakınca silahla vuruldu.
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Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde, Murat Ş, evinde oturduğu sırada, sokaktan kendisine seslenildiğini duyunca pencereden baktı.
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Bu sırada şüpheli, elindeki tabancayla Murat Ş'ye ateş açarak motosikletle olay yerinden kaçtı.
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Yaralanan Murat Ş. yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede sokakta 6 boş kovan buldu.
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Evde yapılan incelemede ise dolaplara iki merminin isabet ettiği tespit edildi.
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Olaya karışan iki kişinin kimliklerini tespit eden ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Olaya karışan iki kişinin kimliklerini tespit eden ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Pencereye çağırıp kurşun yağdırdılar: Yüzünden ve boynundan yaralandı
Adana'da Kadir E. ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, dışarıdan seslendikleri Murat Ş.'yi pencereye çıktığı sırada tabancayla ateş açtı. Yüzünden ve boynundan vurulan Murat Ş., hastanede tedaviye alınırken kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Bayburt'ta korku dolu anlar: Futbolcuların kaldığı oteli basmaya geldiler
FOTOĞRAF 8
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TFF 2’nci Lig’de devam eden play-off maçlarında Bodrumspor, yarı final ilk maçında Bayburt Özel İdarespor’u sahasında 3-1 yendi. Yarın oynanacak rövanş maçı öncesinde avantajlı skoru elde eden ve Bayburt'a gelen Bodrumspor, kentte kaldığı otelin önünde saldırıya uğradı.
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Otel önüne gelen Bayburt taraftarları, küfürlü tezahüratlarda bulunarak; maytap, havai fişek kullandı.
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Futbolcuların kaldığı otele girmeye çalışan taraftarlar, Bodrumspor kafilesine korku dolu anlat yaşatırken; olaylar, kafile tarafından saniye saniye kaydedildi.
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Bodrumspor’un kaldığı oteli basmaya geldiler
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Bodrumspor’un kaldığı oteli basmaya geldiler
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Bodrumspor’un kaldığı oteli basmaya geldiler
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Bayburt'ta korku dolu anlar: Futbolcuların kaldığı oteli basmaya geldiler
TFF 2'nci Lig'de Bayburt Özel İdarespor ile Bodrumspor arasında oynanacak olan play-off rövanş maçı öncesi korku dolu anlar yaşandı. Bodrumspor'un konakladığı otel önüne gelen Bayburt Özel İdarespor taraftarları, otele girmeye çalıştı.


Yerin tam 190 metre altında

Yerin tam 190 metre altında

​Hindistan'dan Türkiye'ye saklı cenneti görmek için geldiler.
Camiye çirkin saldırı

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Silahlarıylaölü ele geçirildiler

Silahlarıyla
ölü ele geçirildiler

Eren Abluka-5 operasyonu başarıyla sürüyor.
Cinnet geçirip bıçakladım

Cinnet geçirip bıçakladım

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