Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu'nda korucu Nimet Encu şehit oldu
Şırnak'ta düzenlenen Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda korucu Nimet Encu şehit oldu.
22:06 . 22/01/2023 Pazar
AA
Şehit korucu Nimet Encu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Encu'nun şahadet haberini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Soylu, paylaşımında,
"Bir kahraman bugün şehadete koştu. O, efsane idi. Onun efsanesi, cesareti, yüreği, sadakati... Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu'nda Bestler Dereler'de şehit düşen kahraman korucumuz, Tim Komutanımız Uludereli Nimet Encu'ya Rabb'im rahmet eylesin. Ruhun şad, mekanın cennet olsun.
" ifadelerini kullandı.
#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu'nda korucu Nimet Encu şehit oldu
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