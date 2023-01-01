Eren Abluka'da 1 korucu şehit

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu akşam saatlerinde, şehit korucu Nimet Encu’nun Şırnak Uludere’deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şehit Nimet Encu’nun amcası Yahya Encu ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öncelikle başımız sağ olsun. Rabbim taksiratını affetsin. Çok büyük mücadeleler verdiniz. Böyle bir mücadele verirken evladımız Nimet Encu şehit oldu. Önce şahsım ve milletim adına baş sağlığı diliyorum. Selam ve sevgilerimi hepinize iletiyorum” dedi.