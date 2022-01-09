Ertuğrul Gazi Türbesi'nde hafta sonları ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Ülkenin dört bir yanından ve yurt dışından gelen her yaştan ziyaretçiler, manevi atmosferde zaman geçiren vatandaşlar, türbede dua ediyor, fotoğraf çektiriyor.

Eskişehir'den gelen Süleyman Kadir, İzmir'den akrabalarına türbeyi gezdirmek istediğini, manevi atmosferi daha iyi yaşamak için alp kıyafeti giydiklerini söyledi.

Muhammed Cimamov da İzmir'den geldiğini belirterek, "Dedelerimizin nerede yaşadığını gelip görmek lazım. İnsan görünce gururlanıyor. Dedelerimiz nasıl bir hayat geçirmiş, biz şu an neredeyiz, onlar nerede. Büyüklerimizin yaptıklarını unutmamalıyız. Tarihi mekanları her zaman gezmemiz lazım. İnsanın kim olduğunu, nereden geldiğini öğrenmesi lazım." diye konuştu.

Alp kıyafeti giydiğini anlatan Cimamov, "Dedelerimiz ne giydiyse biz de onları giymek istedik. Onların neler hissettiğini anlamaya çalıştık. Savaştılar, her vakit ölümle burun buruna kaldılar. Bunları düşünüyorsun." dedi.

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Türbeyi ziyaret eden misafirlere Ertuğrul Gazi hakkında bilgi veren Çetin İkiz ise özellikle hafta sonu havanın güzel olmasının da etkisiyle kalabalık grupların bölgeyi ziyaret ettiğini aktardı.

İkiz, "Şu anda büyük bir akın var. Burada yurt dışından gelen misafirlerimiz çok fazla. Özellikle Pakistan ağırlıklı. İngiltere, Hollanda, Danimarka, Kuveyt, Katar'dan gelen misafirlerimiz de var. Misafirler alp kostümleri giyerek de o günleri yad ediyor." ifadesini kullandı.

FOTOĞRAF 10 İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Temmuz'da Kadıköy Caferaga Mahallesi Mühürdar Sokak'ta bulunan, bir sahafa baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda, \"2863 Sayılı Kanun Kapsamında olan ve Cumhurbaşkanlığı Osmanlı arşivleri tarafından da aranan 12 adet Osmanlı Devleti'nde \"Kadı Hücceti\" olarak adlandırılan belgeler ve bu belgelerin kayıt altına alındığı \"Kadı SiciliŞeriye\" olarak adlandırılan klasör ele geçirildi. Belgelerde, Kastamonu Vilayeti Cide kazasında görevli Kadılar tarafından görülen davalara ait kararların yazılı olduğu da tespit edilirken İsmail Lütfü S., gözaltına alındı. Cumhurbaşkanlığı Osmanlı arşivleri tarafından aranıyordu: Kadıköy'de bir sahafta ele geçirildi İstanbul Kadıköy'de bulunan bir sahafta, Cumhurbaşkanlığı Osmanlı arşivleri tarafından aranan 12 adet "Kadı Hücceti" ele geçirildi. BiP'te paylaş

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