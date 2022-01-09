Gündem Ertuğrul Gazi Türbesinde hafta sonları ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
BİLECİK

Ertuğrul Gazi Türbesi'nde hafta sonları ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin Bilecik'in Söğüt ilçesindeki türbesinde hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.TRT ekranlarında önceki yıllarda yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin etkisi ve özellikle askerler tarafından "saygı nöbeti" tutulmaya başlanmasının ardından hafta sonları binlerce kişinin geldiği türbede, alp kıyafetleri, aksesuarlar ve tarihi misyona uygun malzemeleriyle nöbet tutan askerler büyük ilgi görüyor.

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Haber Merkezi AA
Ertuğrul Gazi Türbesinde hafta sonları ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
Ertuğrul Gazi Türbesi

Ülkenin dört bir yanından ve yurt dışından gelen her yaştan ziyaretçiler, manevi atmosferde zaman geçiren vatandaşlar, türbede dua ediyor, fotoğraf çektiriyor.

Eskişehir'den gelen Süleyman Kadir, İzmir'den akrabalarına türbeyi gezdirmek istediğini, manevi atmosferi daha iyi yaşamak için alp kıyafeti giydiklerini söyledi.

Muhammed Cimamov da İzmir'den geldiğini belirterek, "Dedelerimizin nerede yaşadığını gelip görmek lazım. İnsan görünce gururlanıyor. Dedelerimiz nasıl bir hayat geçirmiş, biz şu an neredeyiz, onlar nerede. Büyüklerimizin yaptıklarını unutmamalıyız. Tarihi mekanları her zaman gezmemiz lazım. İnsanın kim olduğunu, nereden geldiğini öğrenmesi lazım." diye konuştu.

Alp kıyafeti giydiğini anlatan Cimamov, "Dedelerimiz ne giydiyse biz de onları giymek istedik. Onların neler hissettiğini anlamaya çalıştık. Savaştılar, her vakit ölümle burun buruna kaldılar. Bunları düşünüyorsun." dedi.

Türbeyi ziyaret eden misafirlere Ertuğrul Gazi hakkında bilgi veren Çetin İkiz ise özellikle hafta sonu havanın güzel olmasının da etkisiyle kalabalık grupların bölgeyi ziyaret ettiğini aktardı.

İkiz, "Şu anda büyük bir akın var. Burada yurt dışından gelen misafirlerimiz çok fazla. Özellikle Pakistan ağırlıklı. İngiltere, Hollanda, Danimarka, Kuveyt, Katar'dan gelen misafirlerimiz de var. Misafirler alp kostümleri giyerek de o günleri yad ediyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Osmanlı arşivleri tarafından aranıyordu: Kadıköy'de bir sahafta ele geçirildi
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Temmuz'da Kadıköy Caferaga Mahallesi Mühürdar Sokak'ta bulunan, bir sahafa baskın düzenlendi.
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Yapılan aramalarda, \"2863 Sayılı Kanun Kapsamında olan ve Cumhurbaşkanlığı Osmanlı arşivleri tarafından da aranan 12 adet Osmanlı Devleti'nde \"Kadı Hücceti\" olarak adlandırılan belgeler ve bu belgelerin kayıt altına alındığı \"Kadı SiciliŞeriye\" olarak adlandırılan klasör ele geçirildi.
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Belgelerde, Kastamonu Vilayeti Cide kazasında görevli Kadılar tarafından görülen davalara ait kararların yazılı olduğu da tespit edilirken İsmail Lütfü S., gözaltına alındı.
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Cumhurbaşkanlığı Osmanlı arşivleri tarafından aranıyordu: Kadıköy'de bir sahafta ele geçirildi
İstanbul Kadıköy'de bulunan bir sahafta, Cumhurbaşkanlığı Osmanlı arşivleri tarafından aranan 12 adet "Kadı Hücceti" ele geçirildi.

Filistinli aile 106 yıldır Osmanlı askerinin emanetine gözü gibi baktı: Türk Büyükelçi'ne teslim edildi
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Osmanlı askerinin emanetine 100 yıldan uzun süredir gözü gibi bakan Filistinli ailenin hikâyesi ilk kez 3 yıl önce haberleştirmişti. Bugün o hikâyeye yeni bir halka eklendi.<br><br>Osmanlı askerinin emanetine 106 yıldır sahip çıktılar<br><br>Filistinli ailenin üyelerinden Ragıp Hilmi el-Alul'un anlatımına göre hikâyenin başlangıcı 1915 yılına uzanıyor. O dönem Birinci Dünya Savaşı sırasında Filistin'den başka cepheye sevk edilen bir Osmanlı askeri, birikmiş tüm parasını bir parça beze sararak Nablus şehrinin bilinen esnaflarından Rüşdü Efendi'ye bırakmış.
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Alul'un amcası Rüşdü Efendi, Osmanlı askerinin \"Dönebilirsek alırım\" diye bıraktığı emaneti yıllarca muhafaza etmiş.<br><br>Parayı bırakan ve kimliği bilinmeyen Osmanlı askeri Filistin'e bir daha hiç dönememiş, ancak Rüşdü Efendi'den sonra torunları da \"Belki bir gün geri döner veya bir akrabası gelir ister\" düşüncesiyle emanete büyük özenle sahip çıkmaya devam etmişler.<br>
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Hatta o kadar ki, 2018'de haber yapılana kadar \"emanettir açılmaz\" diyerek paranın miktarını bile hiç saymamışlar.<br>
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Paralar Sultan Mehmed Reşad döneminden kalma<br><br>Nabluslu esnaf ailenin yıllardır büyük sadakatle koruduğu emanet, 10 adet yarımşar liralık, 117 adet birer liralık ve 5 adet de beşer liralık banknotlardan olmak üzere toplamda 147 Osmanlı lirasından oluşuyor.<br><br>Üzerindeki yazılardan Sultan Mehmed Reşad döneminde basıldığı anlaşılan paraların ön yüzünde dönemin Maliye Nâzır Vekîlinin imzası ile şu ifadeler yer alıyor:<br><br>\"Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye 18 Teşrîn-i evvel 1331 tarihli kanun mucebince karşılığı tamamiyle tevdî' edilmiş beş Osmanlı liralık varaka-i nakdiyye bedeli Dersaâdet'de tesviye olunacakdır.\"
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Büyükelçi Demirer emaneti törenle teslim aldı<br><br>Nabluslu Alul ailesinin bir Osmanlı askerinin emanetini 100 yıldan fazla saklaması AA'nın 2018'de yaptığı haberle büyük yankı uyandırdı.<br><br>Alul ailesi, bugün Nablus Valiliğinde düzenlenen törenle gözü gibi baktıkları Osmanlı askerinin emanetini Büyükelçi Demirer'e teslim etti.
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Büyükelçi Demirer ve Alul ailesinin yanı sıra Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Emel Cadau, Nablus Valisi İbrahim Raman, Nablus Belediye Başkanı İyad Halaf'ın da katıldığı törende İstiklal Marşı ve Filistin milli marşı okundu, şehitler için dualar edildi.<br><br>Duygusal anların yaşandığı törende Alul ailesi, Türk ve Filistin bayraklarının bulunduğu kutuyla Osmanlı askerinin emanetini Demirer'e verdi.<br>
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Törenin ardından soruları yanıtlayan Büyükelçi Demirer, Osmanlı askerinin emanetini teslim almaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu belirtti.<br>
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Demirer, \"Bizler için, Filistinliler için, kardeşliğimiz için önemli bir gün. Çünkü bu emanet bizim ortak tarihimize ve son yüz yılda yaşadığımız olaylara şahitlik eden bir emanettir. Bu emanet bizim için burada, kardeşliğimiz ötesinde birlikteliğimizi korumanın bizler için bir namus borcu olduğunu gösteriyor çünkü bu aile bir Türk Osmanlı askerinin bıraktığı emaneti 106 yıldır sahibi gelip teslim alacak diye sabırla beklemiştir.\" ifadelerini kullandı.<br>
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Emanetin sahibi Osmanlı askerinin isminin veya mirasçılarının bilinmediğine işaret eden Demirer, \"Tabii (Osmanlı askerinin) kendisini bulmak, ismini bulmak, mirasçılarını bulmak mümkün olmadığı için biz Türkiye olarak Türk hükümeti adına bu emaneti teslim alıyoruz ve bunu onlar nasıl koruduysa biz de öyle koruyacağız. Bu emanetin, bu dostluğun, bu tarihin simgesi olması için söz veriyoruz.\" diye konuştu.<br>
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Demirer, söz konusu emaneti ne yapacakları konusunda henüz karar vermediklerini kaydederek, \"(Alul) ailesiyle birlikte karar vereceğiz. Muhtemelen Türkiye'deki bir müzede sergilemeyi tercih edeceklerdir. Biz de onların bu arzusuna saygı duyacağız.\" dedi.<br>
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Alul ailesinin Nablus ve çevresinde çok saygın bir aile olduğuna vurgu yapan Demirer, Osmanlı askerinin emanetini sakladıkları için kendilerine teşekkür etti.<br>
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\"Türk askerî müzesinde hikâyesiyle birlikte korumasını istiyoruz\"<br><br>Ragıp Hilmi el-Alul ise Osmanlı askerinin emanetine ilişkin hikâyenin dededen toruna aktarıldığını belirtti.
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Bu emanetin hikâyesinin yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Alul, \"Bunun üzerine bizdeki emanetin teslimi için Türk ve Filistin hükümetleri arasında irtibat kuruldu. Dişileri Bakanlıkları irtibata geçti ve son aşama gerçekleşti.\" ifadesini kullandı.<br>
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Mirasçısı çıkması halinde emanetin onlara ulaştırılmasını arzu ettiklerini dile getiren Alul, \"Bu emanet artık Türk hükümetinin vilayetinde, korumasında Türkiye'nin bir mülkü oldu. Türk hükümetinden, bu emaneti Türk askerî müzesinde hikâyesiyle birlikte korumasını istiyoruz.\" diye konuştu.<br>
Filistinli aile 106 yıldır Osmanlı askerinin emanetine gözü gibi baktı: Türk Büyükelçi'ne teslim edildi
Filistinli Alul ailesi, Birinci Dünya Savaşı sırasında Filistin'de görev yapan bir Osmanlı askerinin bez parçasına sararak bıraktığı içi para dolu emaneti Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer'e teslim etti.
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