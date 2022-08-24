Gündem Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürüp polise teslim oldu
ŞIRNAK

Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürüp polise teslim oldu

Şırnak'ın İdil ilçesinde Hasan Karaaslan, eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürdü, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek teslim oldu.

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Haber Merkezi DHA
Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürüp polise teslim oldu
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İdil ilçesi Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde yaşayan Hasan Karaaslan (40), evde uyudukları sırada eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan'ı (13) pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdü.

  • Hasan Karaaslan, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek eşini ve çocuklarını öldürdüğünü bildirdi. Hasan Karaaslan, gözaltına alınırken olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, 4 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Kafalarına isabet eden mermilerle yaşamlarını yitirdikleri belirlenen anne ve 3 kızının cansız bedenleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Buça'dan korkunç görüntüler: Toplu mezardan günlerdir ceset çıkarılıyor
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Sokaklardaki ceset görüntüleriyle dünya gündemine giren Buça’daki toplu mezarda, ceset çıkarma çalışmaları bugün de devam etti.<br><br>
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Şehir merkezindeki Aziz Andria Kilisesi'nin avlusunda yer alan toplu mezardan çıkarılan cesetler, adli tıp ve kriminoloji uzmanları tarafından ölüm nedenleri incelemek ve kimlik tespitleri yapılmak üzere ilgili merkezlere gönderiliyor.<br><br>
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- Buça ve çevresindeki köylerde bulunan cesetler şehir mezarlığına getiriliyor<br><br>Buça’daki şehir mezarlığında siyah torbaların içine yerleştirilen onlarca sivilin cesedi dikkat çekiyor.
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Görevliler, buradaki cesetlerin, Buça ve çevrede öldürülen sivillere ait olduğunu belirtti. ​​​​​​​<br><br>
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Rus ordusunun çekildiği Buça kentinde, sokaklarda infaz edilmiş siviller ve toplu mezar görüntüleri büyük tepkilere neden olmuştu.<br><br>
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Buça'dan korkunç görüntüler: Toplu mezardan günlerdir ceset çıkarılıyor
Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde yer alan Buça şehrindeki toplu mezarlarda bulunan ve Rus askerleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen sivillerin cesetleri, mezardan çıkarılarak kimlik tespiti ve inceleme için adli tıp kurumlarına gönderiliyor.
Uçurumda erkek cesedi bulundu: Ağzından çıkanlar şaşırttı
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Olay Döşemealtı ilçesi Yukarı Karaman Mahallesi Güver Uçurumu mevkisinde meydana geldi. Bölgede gezen kişilerin hareketsiz halde yatan 35- 40 yaşlarında bir erkeği fark etmeleri üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Cesette kesici ve delici alet izine rastlanılmazken, ağzından köpük çıktığı görüldü.
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Bölgeye gelen olay yeri ekibi ve savcılık incelemesinin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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Öte yandan, cesede ait olduğu tahmin edilen ve korkuluklara kilitlenmiş bisiklet ile bisikletin yanında ağzı açık kavanozlarda bulunan ve ne olduğu tespit edilemeyen maddeler dikkat çekti.<br>
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Cesedi bulan ve isminin açıklanmasını istemeyen görgü tanığı \"Arkadaşlarımla kanyonun bu bölümünü gezmeye geldim. Gelirken yerde yatan birini gördüm. Önce madde bağımlısı sandım. Sonra ağzındaki köpükleri görünce öldüğünü anladım. Daha sonra polise haber verdim\" dedi.
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Güver Uçurumu'nda erkek cesedi bulundu
Uçurumda erkek cesedi bulundu: Ağzından çıkanlar şaşırttı
Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu'nda, üzerinden kimlik bulunamayan 35- 40 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Cesetteki detay ise tüyler ürpertti. İşte ayrıntılar…
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Türkiye perişan' diyenlere Avrupa'yı işaret etti: Sokaklara dökülmeye başladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ev sahipliğinde düzenlenen "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"ne katıldı. Ekonomiyle ilgili önemli mesajlar veren Erdoğan, Avrupa'daki enflasyon krizine değindi. "Şimdi birileri diyor ki Türkiye'de üretim bitti. İşçisinden çiftçisine herkes perişan. Gerçek öyle mi?" diyerek Avrupa'daki vahim duruma dikkat çekti. Erdoğan, "Enerjide Avrupa mide krampları geçirerek gireceğe kışa biz gayet iyi şekilde hazırlanıyoruz. Avrupa'daki gıda fiyatlarındaki artışla ücretlere yapılan artışlar arasında uçurum var insanlar sokaklara dökülmeye başladı" ifadelerini kullandı.

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